«Президент» Абхазии отказался уходить в отставку вопреки призыву «парламента» 1 10.01.2020, 10:09

Рауль Хаджимба

Протестующие заблокировали его резиденцию.

Так называемый «президент» оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не собирается уходить в отставку.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я остаюсь на своем посту и выполняю данные мне Конституцией обязанности», — заявил Хаджимба.

Он также призвал лидеров оппозиции провести переговоры.

«Принятое «парламентом» обращение, несмотря на указанную цель — избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», — заявил «президент».

Напомним, что так называемый «парламент» Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку из-за протестов.

В Сухуми 9 января началась акция протеста сторонников оппозиции. Они утверждают, что в прошлом году на «выборах главы республики» действующий «президент» не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы. Протестующие попытались взять штурмом здание «администрации президента» и вечером заблокировали учреждение.

В «администрации президента» Абхазии назвали это «попыткой госпереворота».