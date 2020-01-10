Павел Северинец вышел на свободу 8 10.01.2020, 10:49

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Политика ждет новый суд.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец рано утром 10 января вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина после 15-суточного ареста.

«Сегодня меня подняли в камере ночью и приказали без объяснений собрать вещи. В коридоре уже ждали двое в штатском, – рассказал политик на своей странице в «Фейсбуке». – В дежурке выяснилось, что мне зачислили в срок 15 суток мое пятичасовое задержание 18 декабря и арест заканчивается сегодня в 6.45».

Как сообщил Северинец, его отвезли в Советский РУВ Минска, где оформили необходимые документы, а в начале восьмого объявили, что ему необходимо явиться к 12 часам в суд Советского района на очередное разбирательство,

Северинец с 26 декабря отбывал 15-суточный административный арест по решению суда Советского района Минска за участие в уличной акции против интеграции с РФ, которая прошла 7 декабря. Также в столице прошло еще три подобные акции 8, 20 и 21 декабря.