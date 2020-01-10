Борис Джонсон: Есть масса информации о том, что Boeing был сбит иранской ракетой «земля-воздух»
- 10.01.2020, 11:06
- 1,482
На борту украинского лайнера было четыре гражданина Великобритании.
Сейчас имеется много информации о том, что украинский Boeing, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит иранской ракетой «земля-воздух».
Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.
«В настоящее время существует масса информации о том, что рейс был сбит иранской ракетой Земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование», — сказал он.
В заявлении премьер-министра говорится, что на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь важно провести репатриацию останков погибших, чтобы их семьи могли их оплакать.
«Великобритания продолжает призывать все стороны как можно быстрее ослабить напряженность в регионе», – отметил британский премьер.
Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадение ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января. Позже The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.
We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020