Как Юрий Шевцов переиграл сербского Перуна Николай Красковский

10.01.2020, 11:20

Победа белорусских гандболистов над сербами — отличная заявка на выход из группы.

Стартовый поединок EURO, как и предсказывалось, пропускали третий голкипер Алексей Кишов и самый молодой в белорусском ростере — правый полусредний Николай Алехин. В основе, помимо очевидного выбора — Андрей Юринок и Никита Вайлупов на краях, Влад Кулеш и Сергей Шилович на полусредних, Королек в линии — нашлось место мини-неожиданности. Из пары основных разыгрывающих Борис Пуховский — Дмитрий Никуленков тренер указал на плеймейкера армейцев, а место в воротах занял Вячеслав Солдатенко, тогда как многие рассчитывали увидеть на площадке с первых минут Ивана Мацкевича. Похоже, уже на этапе "mind games" Юрий Шевцов переиграл оппонента Ненада Перуничича: сербы явно готовились сдерживать лидера "Мотора", у которого отлично налажена связь с линейным Корольком, но совершенно позабыли, что сбрасывать мячи на Артема может и одноклубник Кулеш (после пасов Влада Королек дважды забросил уже в первые пять минут). С Солдатенко же случилось то, что уже бывало на топ-турнирах: вратарь оседлал кураж так, что в итоге удостоился звания MVP — и здесь тренерское чутье не подвело. Эмоциональная игра Солдата пошатнула уверенность не менее пылких сербских гандболистов: уже к 15-й минуте Слава выдал три классных сэйва, первый из которых пришелся на пенальти в исполнении Неманьи Илича, а к перерыву набрал гроссмейстерские 32% надежности (сделал еще четыре сэйва и огорчил уже другого пенальтиста — Богдана Радивоевича).

Тем не менее начало матча язык не повернется назвать простым: вроде и броски у задней линии шли (в первые 15 минут из 11 мячей белорусов шесть забросили Кулеш и Шилович — по три каждый), и простор для Королька благодаря активности полусредних появлялся, и на четыре гола команда к середине тайма оторвалась, но сербы держались. После сверхосторожного старта с обеих сторон (6:6 к десятой минуте) и белорусского рывка (10:6 к концу 13-й) то ли балканцы слегка сменили тактику, то ли парни Шевцова чуть "наелись": первые стали чаще идти в обыгрыш, провоцировать на фолы, вторые — хватать удаления (сначала позволил себя обхитрить Лукьянчук, а на 21-й минуте один за другим на лавку отправились Королек и Юринок). Левый крайний в принципе действовал неряшливо: две минуты Юринку дали за удар соперника в лицо (хотя по правилам судьи могли показать и красную), а за пару мгновений до этого Андрей совершил глупый фол в атаке, врезавшись в соперника. В меньшинстве белорусы смотрелись очень неплохо, но игра в неравных составах отнимает силы (под занавес удалился еще и Вячеслав Шумак, не успевший толком потрогать мяч) — к перерыву сербы сократили отставание в счете до одного гола.

Впечатления двоились. Порадовал Влад Кулеш, продемонстрировавший, что старые болячки отступили, отрадно было наблюдать, как Шевцов проводит ротацию — каждый, кто подключался к игре, вливался в нее органично или вообще забрасывал при первой же возможности, как Пуховский. Сейчас в команде действительно богатый выбор исполнителей, способных без потери качества подменять друг друга на лету. С другой стороны, не покидало ощущение, что большую часть времени на тренировках перед EURO Шевцов посвятил оттачиванию атакующих взаимодействий. "Выпущу Бохана, Шумака в центр — разберутся", — конечно, наставник рассуждал не так грубо, но в защите наши парни позволяли сербским немало. "У нас ни одного блока, ничего нету. Сделайте то, что я вас прошу", — а это уже почти дословная шевцовская цитата из тайм-аута. Во втором тайме, к чести тренерского штаба, оборону подлатали. Скажем, если в первые 30 минут Стеван Сретенович из "Войводины" забросил четыре мяча в пяти попытках (80% точности), после перерыва — всего один раз в четырех (25%).

В дебюте второй половины мощный двойной залп выдал Никуленков, но продолжить наращивать обороты белорусам вновь помешали удаления, одно из которых получилось нелепым. Кулеш, защищая пустые ворота, схватил мяч в прыжке, оттолкнувшись при этом от вратарской зоны.

Все бы ничего, но за минуту до конфуза на скамейку отправили Гайдученко. Задействовав резервы, отрыв в 2-3 мяча удалось продержать на табло до 44-й минуты, а после оппонент начал сыпаться. Время таяло — нервы сдавали. Гиганта Мияйло Марсенича нужно было провожать с площадки если не в первый раз за удар ладонью по лицу Шиловичу…

…то во второй, когда именитый линейный "Берлина" опасно ткнул в воздухе Пуховского.

Рефери на видеоповторах криминала не разглядели. Кстати, о гандбольном VAR за вторую 30-минутку вспоминали нередко. В одном из эпизодов, например, судьи проверяли, пересек ли мяч линию ворот после броска Королька.

Как только Марсенич присел на лавку, пробил час Максима Баранова (вновь отметим, благодаря ротации в разные отрезки выстреливали разные гандболисты). Сперва Макса великолепно вывел на бросок с края Пуховский, а в ответной сербской атаке мешковец и в защите отработал на славу и голом в пустые прибил команду Перуничича — "+5". Довести матч до победы было делом техники.

Как бы не сглазить, но пока зафиксируем: то, чего боялись, обошло стороной, те, на кого рассчитывали, не подвели. Никита Вайлупов реализовал оба пенальти (правда, и загубленный в фирменном стиле выход один на один припомним), Артем Королек забросил девять мячей из 10 (единственный промах случился после того, как линейный отбыл явно надуманное удаление — разозленного Артема в тот момент стоило придержать на лавке), Иван Мацкевич за пять отведенных минут успел сделать лишь один сэйв, зато какой! Также в отличном стиле взял пенальти. В целом ни у одного из белорусских гандболистов процент реализации бросков не упал ниже 60%, что само по себе достижение. Даже к неоднозначному судейству португальской пары Дуарте Сантуш — Рикарду Фонсека сборники отнеслись спокойно: "Мы к этому готовы", — заверил Пуховский по пути в раздевалку.

Пока гром не грянет, как известно, мужик не перекрестится. У Перуничича вроде и фамилия отсылает к Перуну, но взывать к богам пришлось не белорусам, а тому же Марсеничу, чье растерянное лицо нередко выхватывали камеры. Ясно, что все самое сложное впереди, но важный шаг к цели сделан. Юрию Шевцову и ассистентам есть что исправлять и о чем думать — пока просто им поаплодируем.

И не надо о внутренних проблемах сербской команды: даже в нынешнем виде состав "орлов" практически полностью сколочен из легионеров (один Сретенович выступает на родине), а провал вратаря Цупары вполне может оказаться разовым бонусом на ЧЕ. В первый день EURO удача была на нашей стороне, лишь бы не отвернулась в дальнейшем.

БЕЛАРУСЬ — СЕРБИЯ — 35:30 (16:15)

БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Мацкевич; Королек (9), Кулеш (5), Шилович (5), Никуленков (4), Юринок (3), Пуховский (3), Баранов (2), Вайлупов (2), Лукьянчук (1), Бохан (1), Шумак, Подшивалов, Гайдученко, Бровко.

СЕРБИЯ: Цупара, Иванишевич; Радивоевич (6), Сретенович (5), Зеленович (4), Вуич (4), Црноглавац (2), Н.Илич (2), Пушица (2), В.Илич (2), М.Джукич (1), Кукич (1), Марсенич (1), Ж.Пешич, Николич.

Вайлупов реализовал два пенальти (2/2), Радивоевич — 3 (3/5), Н.Илич — 1 (1/3). Трижды семиметровые отражал Солдатенко и один раз Мацкевич.

В другом матче четверга хорваты победили черногорцев — 27:21 (12:13).

ГРУППА "А": Хорватия — 2 очка (1 игра), Беларусь — 2 (1), Сербия — 0 (1), Черногория — 0 (1).

По итогам предварительного этапа в основной раунд выходят по две лучшие команды каждой группы (прежде борьбу продолжали по три участника).

Оставшиеся поединки группы "А". Грац (Австрия). "Штадтхалле Грац"

11.01. Хорватия — БЕЛАРУСЬ (18.00)

Черногория — Сербия (20.15)

13.01. Черногория — БЕЛАРУСЬ (20.15)

Сербия — Хорватия (22.30)

Время начала матчей — белорусское.

Николай Красковский, «Прессбол»