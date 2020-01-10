Блогера «Серого Кота» осудили еще на 15 суток 2 10.01.2020, 11:30

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Дмитрий Козлов

Перед этим власти прятали Дмитрия Козлова от соратников.

Блогер Дмитрий Козлов, известный как «Серый Кот», отбыл уже 15 суток в Оршанском ИВС, но 9 января на свободу так и не вышел, сообщает «Витебская Весна».

Оршанский блогер Дмитрий Козлов был задержан 26 декабря и осужден за участие в акциях за независимость Беларуси. 10 января над ним должен состояться еще один суд в Минске. Но 9 января, по окончании 15 суток ареста, «Серого Кота» не освободили.

Как сообщали активисты кампании «Европейская Беларусь», освобождения блогера в четверг 9 января ожидали около оршанских ИВС и РОВД 25 его соратников, но «Серого Кота» не выпустили.

«Сотрудники милиции отказались давать информацию, где отбывает арест Дмитрий, по какой причине отбывает и когда выйдет на свободу. В то же время по телефону отвечали, что Дмитрия Козлова у них нет и его местонахождение им неизвестно», - сообщила «Европейская Беларусь».

Только поздно вечером (21.40) один из сотрудников Оршанского ИВС сообщил активистам, что в отношении Козлова имеется еще одно постановление об аресте.

Утром 10 января правозащитникам стало известно, что Дмитрия Козлова приговорили еще один 15-суточный арест, и на свободу блогер выйдет только 24 января.