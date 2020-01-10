CNN: В самолет МАУ в Иране могли попасть две российские ракеты «Тор» 10.01.2020, 11:34

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Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

Разведка США имеет доказательства атаки Ирана.

Американский чиновник утверждает, что «Боинг» сбили двумя ракетами класса «земля-воздух».

Авиакатастрофа самолета МАУ неподалеку от Тегерана, могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства «Тор».

Об этом 9 января сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на источник среди высокопоставленных чиновников.

Американский чиновник утверждает, что самолет сбили двумя ракетами класса «земля-воздух». Он говорит, что разведка США имеет доказательства атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение.

9 января во время телефонного разговора президент Ирана Рухани заверил президента Украины, что иранская сторона предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данных для расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины».

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ и идентификации тел погибших.