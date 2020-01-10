Юрист о новом Жилищном кодексе: Такого абсурда в законодательстве еще не было 10.01.2020, 11:40

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Что не так с новой редакцией Жилищного кодекса, которая вступила в силу чуть больше недели назад.

Юрист и редактор сайта statut.by Александр Горбач в комментарии «Салідарнасці» объяснил, что не так с новой редакцией Жилищного кодекса, которая вступила в силу чуть больше недели назад.

– С 1 января 2020 года вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса (ЖК), принятая Законом от 04.05.2019 № 185-З.

Несмотря на то, что чиновники через государственные СМИ все это время рапортовали о каких-то «прогрессивных» новшествах новой редакции ЖК, на самом деле ничего необычного с ее принятием не произошло.

Просто последний Жилищный кодекс был принят в 2012 году, вступил в силу в марте 2013 г., и уже с того же 2013 г. стали один за другим появляться указы главы государства, которыми устанавливались иные, отличные чем в ЖК, правила регулирования жилищных отношений.

Это были указы и по совместному домовладению, и по арендному жилью, и по постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, и по жилищно-коммунальным услугам и т.п.

Каждый из этих указов содержал поручение правительству в шестимесячный срок разработать и внести в парламент соответствующие изменения в ЖК, чтобы привести его таким образом в соответствие с президентскими указами.

Правда, правительство не спешило выполнять эти поручения. В результате чуть ли ни половина ЖК не соответствовала указам президента, которые, как известно, в нашей стране по отношению к кодексу имеют большую юридическую силу.

Сложилась такая ситуация, что при решении многих вопросов в ЖК можно было уже и не заглядывать – чуть ли ни все регулировалось указами.

И, наконец, решили все сделать одним махом – Законом № 185-З изложили Жилищный кодекс в новой редакции, фактически привели его в соответствие с указами президента. За исключением одного раздела – V «Совместное домовладение».

В значительной степени данные отношения регулировались Указом президента от 14.10.2010 № 538 «О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков», который, кстати, с 2013 г. тоже несколько раз менялся. Но в новой редакции ЖК устанавливался иной порядок деятельности товариществ собственников (ТС) и жилищных потребительских кооперативов (ЖПК), нежели установленный Указом № 538.

Выглядело несколько странно, что принимается кодекс, противоречащий указу президента, однако данное противоречие обещали устранить отменой Указа № 538. В частности, на пресс-конференции 20 июня 2019 г. начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, отвечая на мой вопрос, сообщил, что со вступлением в силу новой редакции ЖК Указ № 538 подлежит отмене в части, регулирующей деятельности товариществ собственников и жилищных кооперативов.

Однако наступило 1 января 2020 г., новая редакция ЖК вступила в силу, а Указ № 538 никто не отменил. В результате имеем то, что в ЖК установлен один порядок деятельности ТС и ЖПК, а в Указе № 538 – совсем другой порядок. При этом, повторимся, указы президента у нас имеют большую юридическую силу, чем законы, в том числе и кодексы.

Статья 23 Закона «О нормативных правовых актах» (НПА) говорит, что в случае расхождения декрета или указа президента с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа президента были предоставлены законом. Такие полномочия должны быть оформлены в заключительных положениях закона (пункт 2). Но никаких таких полномочий ни в заключительных положениях старой редакции ЖК, ни в заключительных положениях Закона № 185-З, которым была утверждена новая редакция ЖК, вы не найдете.

То есть, нет оснований для того, чтобы в данном случае при расхождении норм ЖК и Указа № 538 верховенствовали нормы ЖК. Действует общее правило, согласно которому указы главы государства по своей юридической силе выше законов, в том числе и кодексов.

Пункт 11 ст. 23 Закона о НПА говорит, что новый нормативный правовой акт, в том числе временный, имеет большую юридическую силу по отношению к ранее принятому (изданному) по этому же вопросу нормативному правовому акту этого же нормотворческого органа (должностного лица). Но в данном случае мы имеем совсем не такую ситуацию – речь идет о нормативных актах совсем разных нормотворческих органов (парламент и президент).

И, как ни крути, получается, что новая редакция ЖК хоть и вступила в силу, но в части, противоречащей Указу № 538, не может применяться.

В Беларуси около 10 тысяч товариществ собственников и жилищных кооперативов. Эти организации (их руководители) в недоумении: чем руководствоваться – ЖК или президентским указом? Все настроились уже на новую редакцию ЖК.

Кстати, в п. 7 ст. 188 она предписывает товариществам и кооперативам в течение года привести свои уставы в соответствие с нормами ЖК. В свою очередь, п. 2 ст. 160 новой редакции ЖК говорит, что примерные формы уставов организации застройщиков и товарищества собственников утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства. И такие примерные формы были утверждены приказом МЖКХ от 08.10.2019 № 81.

Но только вот незадача – эти примерные формы разрабатывались на нормах новой редакции ЖК и в корне противоречат не отмененному Указу № 538. И если у ранее действовавших ТС есть еще почти год, за который явно да что-то прояснится, то многие вновь созданные товарищества ждали именно 1 января, вступления в силу новой редакции ЖК, чтобы начать свою деятельность с чистого листа в соответствии с этой редакцией и по уставу, соответствующему этой редакции.

Теперь все просто в замешательстве и не понимают, что делать, чем руководствоваться.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства сообщило kp.by только то, что руководствоваться следует Указом № 538, при этом ничего не объясняя ни о причинах такой ситуации, ни о том, как надолго она затянется.

Как юрист, занимающийся вопросами совместного домовладения уже около 10 лет, раздел V новой редакции ЖК «Совместное домовладение» я изначально подверг критике, считаю его крайне неудачным, содержащим в себе множество противоречивых норм. Поэтому где-то даже могу порадоваться, что его нормы остаются недействующими ввиду того, что не отменен Указ № 538.

Указ тоже было за что критиковать, но скорее потому, что совместное домовладение само по себе есть за что критиковать (это отдельная тема). Однако что касается раздела V новой редакции ЖК, то читая его, складывается впечатление, что он вообще написан не юристами. Непонятно, как можно было заложить в кодекс зачастую абсурдные нормы, противоречащие правовым институтам. Поэтому я предрекал, что подобное не будет работать, что не пройдет и года, как эту редакцию ЖК вновь придется переписывать.

А тут оказалось, что некоторым нормам этой новой редакции, по сути, не суждено было даже вступить в силу – ведь мы имеем вступившую в силу новую редакцию ЖК, некоторые нормы которой противоречат указу президента, а посему не могут применяться.

Возможно, такого абсурда в белорусском законодательстве еще не было. Еще более абсурдным выглядит то, что товариществам собственников и жилищным кооперативам никто ничего не объясняет – люди не понимают, как работать, чего ждать.