Генерал Хафтар отверг предложение Турции и РФ о прекращении огня в Ливии 10.01.2020, 11:42

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Халифа Хафтар

Правительство национального согласия ответило на заявление мятежника.

Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара отвергла предложение президентов России и Турции о прекращении огня с 12 января, сообщает Радио Свобода.

Согласно заявлению, достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с армией Хафтара.

В международно признанном Правительстве национального согласия в ответ заявили, что готовы рассматривать любые заслуживающие доверия предложения о прекращении огня. При этом представитель правительства сообщил агентству Bloomberg, что Триполи имеет право вступать в военные альянсы для защиты от нападений. О готовности оказать военную поддержку правительству в Триполи ранее заявила Анкара.

В Ливии продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта являются международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке Хафтара.

В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что ливийский генерал пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наемников российской "частной военной компании Вагнера", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.