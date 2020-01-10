Боевик от Netflix напугал власти Туркменистана и Казахстана 10.01.2020, 12:15

Фильм повествует о миллиардере из США, который хочет установить демократию и уничтожить ее жестокого диктатора.

Мэр казахстанского города Туркестан Рашид Аюпов в своем фейсбуке обратился к режиссеру боевика "Призрачная шестерка" Майклу Бэю и американской компании Netflix, которая выпустила фильм, из-за обидного, на его взгляд, созвучия названия возглавляемого им города с вымышленной страной Тургистан, передает currenttime.tv .

Мэр уверен, что такое созвучие может ввести зрителей в заблуждение.

"Мы предполагаем, что после просмотра этого фильма миллионы людей по всему миру могут задаться вопросом о вымышленной стране Тургистан и негативно подумать о нашем городе, поскольку оба названия звучат очень похоже. Более того, в настоящее время многие в нашей стране говорят о том, что фильм посвящен именно Туркестану", – написал мэр.

"Мы хотели бы показать, что город под названием Туркестан в Казахстане в корне отличается от того, что изображен в фильме", – пишет Аюпов. Туркестан – древний туристический город, включенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО, добавил он.

Мэр Туркестана пригласил режиссера посетить город, чтобы тот увидел его достопримечательности, попросил не путать "зрителей насчет того, о каком Туркестане идет речь".

Ранее стало известно, что после выхода фильма в Туркменистане развернули антиамериканскую пропаганду. В частности, разъяснительные встречи провели в городе Туркменабад, а также в Чарджевском и Дарганатинском этрапах, сообщает корреспондент Радио Азатлык. Эти встречи проводят в школах и домах культуры. На них приглашаются госслужащие и старшеклассники. "Ораторы, выступающие на этих встречах, заявляют, что Америка – враг туркменского государства. США проводят большую работу, чтобы уничтожить нашу страну. Очевидно, они пытаются сделать все, чтобы вызвать недовольство народа", – приводит слова одного участника этих встреч корреспондент Радио Азатлык.

В триллере 6 Underground (в русском переводе "Призрачная шестерка" или "Шестеро вне закона"), выпущенном 13 декабря компанией Netflix, есть детали, напоминающие современный Туркменистан. Сюжет картины, с бюджетом в $150 млн, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан и уничтожить ее жестокого диктатора.

Фильм быстро набрал популярность в Туркменистане – частные салоны еще в декабре начали его подпольный показ, за что власти начали их штрафовать.

В стране сайт Netflix заблокирован. Заблокирован и сервис Google Play, где также можно скачать приложение Netflix.