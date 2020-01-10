Павел Северинец: На Окрестина были ошеломлены уровнем поддержки 10.01.2020, 12:18

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Политик поблагодарил белорусов за солидарность.

Сегодня сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина после 15-суточного ареста.

Политик поблагодарил в «Фейсбуке» всех, кто поддерживал его, а также «тех, кто не побоялся выйти на акции за независимость 29 декабря и в другие дни». «Тем, кто присылал поздравления (мне их передавали в камеру пачками). Спасибо тем, кто 30-го и на Новый год запускали на Окрестина салюты и кричали «Жыве Беларусь!», тем, кто еще на сутках и получает штрафы, тем, кто передавал передачи и проявлял солидарность. Сокамерники были просто ошеломлены уровнем поддержки», – написал Северинец в «Фейсбуке».

Павел Северинец с 26 декабря отбывал 15-суточный административный арест по решению суда Советского района Минска за участие в уличной акции против интеграции с РФ, которая прошла 7 декабря. Также в столице прошло еще три подобные акции 8, 20 и 21 декабря.