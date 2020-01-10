США разместили первые бомбардировщики B-52 вне досягаемости Ирана 10.01.2020, 12:24

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иллюстрационное фото

Стратегическая авиация переброшена из штата Луизиана.

Военно-воздушные силы США разместили на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане два первых стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress, направленных туда с авиабазы в штате Луизиана, пишет The Drive.

Причиной размещения стратегической авиации на острове, расположенном на расстоянии около 3,8 тысячи километров от побережья Ирана, называется его недосягаемость для иранских баллистических ракет. Также на Диего-Гарсию ожидается прибытие из Луизианы еще четырех бомбардировщиков.

The Drive отмечает, что база в Индийском океане специально адаптирована для обслуживания авиации, переносящей ядерное оружие, что является «сигналом для режима в Тегеране».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США направили шесть своих стратегических бомбардировщиков B-52 на Диего-Гарсию. Впоследствии стало известно, что в полет отправились только два самолета, а перелеты остальных неоднократно переносились.

В ночь на среду, 8 января, Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке.

Ранее в 2019 году американские B-52 Stratofortress некоторое время базировались в Катаре, удаленном от Ирана на расстояние около 200 километров. Максимальная дальность иранских баллистических ракет Разведывательным управлением Министерства обороны США оценивается в две тысячи километров.