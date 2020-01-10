Установлено место пуска ракеты, сбившей украинский «Боинг» в Иране
- 10.01.2020, 12:37
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Ракета могла быть выпущена с секретной военной базы.
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила вероятное место пуска ракеты, сбившей украинский Boeing 737 в Тегеране, сообщает nv.ua.
Как рассказал у себя в Twitter один из ее расследователей Кристо Грозев, она могла быть выпущена с территории иранской секретной военной базы IRSG.
«Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», — написал он.
Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl— Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет был сбит иранской ПВО.
Напомним, что ряд СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявили, что в украинский самолет МАУ по ошибке попала зенитная ракета.
Boeing 737 Международных авиалиний Украины, следовавший в Киев, разбился после вылета из иранской столицы Тегерана.
На борту находились более 176 человек. Все они погибли. Среди жертв катастрофы 11 граждан Украины.
Власти Ирана назвали причиной крушения «пожар в двигателе». При этом допустить специалистов Boeing к исследованию черных ящиков они отказались.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное дело по крушению самолета МАУ.
Украина рассматривает четыре версии катастрофы, в том числе поражение ракетой.