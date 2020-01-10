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Установлено место пуска ракеты, сбившей украинский «Боинг» в Иране

  • 10.01.2020, 12:37
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Установлено место пуска ракеты, сбившей украинский «Боинг» в Иране
Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

Ракета могла быть выпущена с секретной военной базы.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила вероятное место пуска ракеты, сбившей украинский Boeing 737 в Тегеране, сообщает nv.ua.

Как рассказал у себя в Twitter один из ее расследователей Кристо Грозев, она могла быть выпущена с территории иранской секретной военной базы IRSG.

«Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG», — написал он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет был сбит иранской ПВО.

Напомним, что ряд СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявили, что в украинский самолет МАУ по ошибке попала зенитная ракета.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины, следовавший в Киев, разбился после вылета из иранской столицы Тегерана.

На борту находились более 176 человек. Все они погибли. Среди жертв катастрофы 11 граждан Украины.

Власти Ирана назвали причиной крушения «пожар в двигателе». При этом допустить специалистов Boeing к исследованию черных ящиков они отказались.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное дело по крушению самолета МАУ.

Украина рассматривает четыре версии катастрофы, в том числе поражение ракетой.


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