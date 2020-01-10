Видеофакт: Экс-вратарь минского «Динамо» забил гол в матче НХЛ 10.01.2020, 12:42

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Пекка Ринне

Фото: Adam Pantozzi/NHLI/Getty Images

Это первый случай в НХЛ с 2013 года.

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2), передает «Трибуна».

Это первый гол вратаря в матче НХЛ, начиная с октября 2013 года

Тогда это сделал Майк Смит, выступавший на тот момент за «Аризону».

37-летний Ринне стал 12-м вратарем в истории лиги, забившим гол, и самым возрастным после Мартина Бродера (забил в 40 лет в 2013 году).

Финн отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой матча.

Напомним, в сезоне-2012/13 Ринне провел 22 игры в составе минского «Динамо».