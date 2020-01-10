Леонардо Ди Каприо спас матроса, который провел в воде 11 часов 13 10.01.2020, 13:27

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Актер обнаружил матроса у острова Саба в Карибском море.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, находясь на своей яхте в Карибском море, спас французского матроса.

Об этом сообщает The Sun.

24-летний член экипажа упал за борт судна у острова Сен-Мартен, будучи пьяным. Капитан корабля отправил экстренное сообщение о помощи в поисках матроса.

Ди Каприо и его возлюбленная, модель Камила Морроне, находились на своей яхте, когда услышали по рации сигнал бедствия. Судно актера оказалось единственным в регионе поиска, и актер принял решение прервать отдых и отправиться на поиски.

Команда Ди Каприо обнаружила матроса у острова Саба, он был сильно обезвожен. Как сообщают источники таблоида, Ди Каприо был единственным, кто оказал помощь. На поиски тонувшего потратили несколько часов.

«Я должен был умереть», — сказал матрос со слезами на глазах. Как оказалось, он провел в воде 11 часов, прежде чем был спасен. На яхте моряку дали одежду, накормили и затем передали береговой охране.