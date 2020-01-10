Павла Северинца приговорили к еще 30 суткам ареста 14 10.01.2020, 13:23

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Павел Северинец

Политик провел на свободе пять часов.

Сопредседателя Белорусского христианской демократии Павла Северинца дважды осудили 10 января на 15 суток ареста (суммарно - 30 суток) за акции против углубления интеграции Беларуси и России. Это произошло через 5 часов после того, как он вышел на свободу после прошедших 15 суток ареста, сообщает «Радыё Свабода».

Павел Северинец успел попасть домой после ареста. На суд он не пошел. Он рассказывал, что в изоляторе его подняли еще ночью и приказали собирать вещи. Он думал, что так готовят к следующему суду и новым «суткам». Но выяснилось, что в срок заключения засчитали пять часов задержания 18 декабря, когда «снимали на камеру предупреждения о детях и елочке».

На процессы 10 января Павел Северинец в суд не явился. На процессе присутствовала его мать Татьяна Северинец. Два дела по ч. 3 ст. 23:34 за участие в митингах 20 и 21 декабря рассматривала судья Вера Галакова.

В суд явился только один «свидетель», милиционер Виталий Ивашков . Второй милиционер не пришел «из-за занятости на службе».

По словам «свидетеля», Северинец ему «известен как оппозиционный лидер». Ивашков рассказал, что подсудимый участвовал в «несанкционированной акции против интеграции», выкрикивал «Жыве Беларусь!» и «Ганьба!», «призывал граждан».

Судья отметила, что Северинец «совершил правонарушении повторно в течение года», и в деле есть документ, согласно которому «разрешение на мероприятие не давалось».

Мать Северинца спросила судью: «А нужно ли брать разрешение, чтобы защищать страну?»

10 декабря Павла Северинца осудили по трем административным делам за участие в митингах против интеграции с Россией. Кроме ареста, Северинцу ранее присудили штрафы в 1275 и 1350 рублей. Он встретил за решеткой и день рождения (30 декабря политику исполнилось 43 года), и Новый год , и Рождество.