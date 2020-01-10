«Суровый турист»: Лукашенко не умеет общаться с людьми более высокого интеллекта 11 10.01.2020, 13:31

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Виталий Зелковский

Виталий Зелковский активно готовится к президентским выборам.

Недавно он удивил своей решительностью заявив, что Лукашенко осталось всего полгода.

Известный белорус Виталий Зелковский, который стал популярным интернет-мемом за особую манеру фотографироваться с одинаково серьезным выражением лица в разных странах мира, планирует выдвигаться в президенты. «Суровый турист» рассказал «Белсату», как пришел к своему решению и чего ждет от президентской кампании — 2020.

Виталий Зелковский еще в 2014 г. заявил о своих политических амбициях. В прошлом году в ноябре он озвучил, что намерен принять участие в президентских выборах. Виталий, который, несмотря на серьезное выражение лица на фото, искренне улыбается, говорит, что сейчас активно работает над тем, чтобы победить на выборах.

«Команда собирается, финансовые вопросы также решены. Ведутся переговоры с некоторыми политическими силами, позже я сообщу о результатах», – рассказал Виталий Зелковский.

Виталий Зелковский родился в 1980 г. в Молодечно. Сейчас живет и работает в Минске, занимается коммерческой деятельностью в сфере ІТ, часто посещает страны Европы. В 2013 г. он стал популярным интернет-мемом из-за фотографий на фоне достопримечательностей с очень серьезным выражением лица.

Виталий Зелковский отмечает, что его интересует в основном изменения в стране мирным путем. По словам Виталия, изменения произойдут уже достаточно быстро, но для этого необходимо хорошо подготовиться.

«Я знаю как работает избирательный процесс в развитых странах и вижу сложности в белорусском процессе. Очевидно, что в Беларуси не заинтересованы в улучшении, точном подсчете и есть вопросы к выполнению законодательства работниками», – говорит Виталий.

По его словам, белорусское государство не заинтересовано в развитии политической альтернативы. Так же как и многие другие развивающиеся страны не хотят решать глобальные вопросы.

«В нашей стране могут посадить за подарок стоимостью 50 рублей, но то что у власти находится клан Лукашенко они не считают коррупцией. Но я считаю надо менять тенденцию, в политике как и в других сферах должна быть конкуренция и возможности для реализации», – отмечает Виталий.

Сейчас политик работает над программой. Главным моментом в ней должно стать улучшение социальной поддержки.

«Есть много проблем, от которых белорусские власти самоустраняются и говорят о каких-то мнимых сложностях, я готов устранить эти недостатки. Многие процессы не изменились с советских времен, это все требует модернизации. Существующий президент явно пресыщен властью, он устал работать, ездит только попить кофе в Москву, да и то не всегда успешно, в Европе его не ждут, да и он не умеет общаться с людьми более высокого интеллекта, поэтому это все задачи нового руководства, но позитивные достижения существующей власти необходимо сохранить», – считает Виталий Зелковский.