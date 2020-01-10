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Сингапур покупает самые дорогие истребители F-35 почти на $3 миллиарда

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  • 10.01.2020, 13:37
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Сингапур покупает самые дорогие истребители F-35 почти на $3 миллиарда

Самолеты появятся на вооружении азиатского государства впервые.

Госдепартамент США одобрил продажу 12 истребителей F-35B Сингапуру. Это самая дорогая версия самолета F-35 — общая сумма сделки оценивается в 2,75 миллиарда долларов. Об этом пишет defenseworld.net.

Изначально речь шла о покупке четырех самолетов, потом к ним добавились еще восемь. Помимо истребителей, правительство Сингапура рассматривает вариант приобретения до 13 двигателей Pratt&Whitney F135, которыми оснащаются истребители пятого поколения.

F-35B уже стоят на вооружении Корпуса морской пехоты США, также эти самолеты куплены Великобританией и Италией. Из азиатских государств, получивших этот истребитель, Сингапур будет первым.

Предполагается, что уже к 2030-м годам F-35 заменят все самолеты четвертого поколения F-16 в ВВС Сингапура. Контракт на покупку первой партии самолетов также включает в себя техобслуживание и техподдержку.

F-35B — это вариант истребителя F-35 Lightning II с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Изначально этот самолет разрабатывался для морской пехоты США.

Несмотря на то, что цены на F-35 падают в последнее время, это все равно чрезвычайно дорогой самолет, и версия B самая дорогая из всех — каждый истребитель обходится не менее чем в 115,5 миллиона долларов. Вместе с тем, этот вариант самолета несет меньше всего топлива и вооружения.


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