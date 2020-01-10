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Будущее луканомики – туманное

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  • 10.01.2020, 13:39
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Будущее луканомики – туманное

В Беларуси впервые за три года упал экспорт.

Сухая статистика за 2019 год не радует: в январе-ноябре прошедшего года экспорт белорусских товаров снизился на 3,7%. Это означает, что в целом страна может потерять более миллиарда долларов валютной выручки на фоне такого спада.

Отразится ли это на курсе белорусского рубля?

– Ухудшение торгового баланса было вполне ожидаемым и очевидным, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – Это история с плохой нефтью, которая уменьшила белорусский экспорт продуктов нефтепереработки. Это и ситуация с рынком калийных удобрений. Там произошло ухудшение как по объемам, так и по цене.

Но на курс больше влияет ситуация с общим платежным балансом, а торговый баланс – когда мы говорим о разнице между экспортом и импортом – это лишь его часть. Более важную роль здесь играет движение капитала.

По словам финансового эксперта, скорее всего, в 2020 году падение поступлений валюты в страну, которое произошло из-за снижения экспорта, будет компенсироваться новыми кредитами.

– Эти потери будут компенсироваться притоком, скажем так, заемных средств… Лучше, конечно, инвестиций, но инвестиций у нас особых нету. Так что речь идет об иностранных кредитах, о размещении еврооблигаций. И если такие поступления будут, то прямой угрозы для курса белорусского рубля нет. В краткосрочной перспективе.

Но увеличиваются долгосрочные риски. Когда дефицит торгового баланса компенсируется не инвестициями, а займами, то растет долговая нагрузка. Пока мы с ней справляемся. Но, скажем так, делаем это в достаточно напряженном режиме. В будущем, наращивая долг, при невозможности дальше рефинансироваться, это может стать угрозой в том числе и для курса рубля.

На ближайшие два года источники для возврата и обслуживания долгов просматриваются, а вот что будет дальше, на горизонте от 3 до 5 лет, малопонятно, – предупреждает Вадим Иосуб.

Интересно, что ранее в комментарии «Салiдарнасцi» похожие опасения высказал известный экономист Леонид Злотников, который отметил, что Беларусь уже который год живет не по средствам. И рано или поздно за это придется платить:

– Беларусь берет кредитов примерно на 2 млрд долларов год. Это позволяет поддерживать потребление на каком-то уровне. Но последние два года мы берем эти деньги под очень высокий процент.

Получается, что мы снова берем практически невозвратные кредиты и все больше запутываемся в эту финансовую пирамиду.


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