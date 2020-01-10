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Секрет успеха из Финляндии: когда женщины идут в политику

  • 10.01.2020, 13:42
Секрет успеха из Финляндии: когда женщины идут в политику
Санна Марин

На что она делает ставку одна из самых молодых премьер-министров в мире?

Санна Марин из Социал-демократической партии Финляндии уже месяц возглавляет правительство страны. 10 декабря 2019 года 34-летняя Марин вступила в должность премьер-министра. На тот момент она стала самым молодым премьером в мире, сообщает dw.com.

Правда, в скором времени это звание перешло к канцлеру Австрии 33-летнему Себастиану Курцу, чья партия три месяца назад одержала победу на парламентских выборах в стране, и после того, как была окончательно сформирована правящая коалиция, Курц вновь возглавил австрийское правительство.

Женщина во главе правительства - не сенсация для Финляндии. В истории этой страны женщины занимали самые разные посты и должности: от мэра города до президента. С 1906 года женщины в Финляндии имеют равные с мужчинами политические права. "До этого у нас было две женщины, которые возглавляли правительство, но обе они лишь короткое время находились на этом посту", - напомнила в интервью DW генеральный секретарь Национального совета женщин Финляндии Терхи Хэйниля. И все же, как она призналась после вступления в должность Санны Марин, "мы рады и испытываем облегчение".

Предыдущий премьер-министр Антти Ринне заявил о своей отставке в конце ноября прошлого года из-за спора внутри правящей коалиции. Но пока он остается на посту председателя Социал-демократической партии Финляндии. В этой роли Санна Марин сменит его, вероятно, в июне 2020 года.

Санна Марин

Финские женщины в политике

Правящая коалиция, которую возглавила Санна Марин, состоит из пяти партий. Кроме социал-демократов в нее входят партия "Финляндский центр", "Союз "зеленых", "Левый союз Финляндии" и Шведская народная партия. Каждую из партий, входящих в состав правящей коалиции, сейчас возглавляют женщины. Трое их них в возрасте до 40 лет.

Одна из них - 32-летняя Катри Кулмуни. В возрасте 28 лет она стала депутатом парламента Финляндии и с сентября прошлого года возглавляет партию "Финляндский центр". Сейчас Кулмуни руководит министерством финансов страны. А до этого была министром сельского хозяйства.

Главе партии "Левый союз Финляндии" Ли Андерссон - тоже 32 года. Сейчас она возглавляет министерство образования. А министром внутренних дел является глава партии "Союз "зеленых" 34-летняя Мария Охисало.

Ли Андерссон, Катри Кулмуни, Санна Марин, Мария Охисало (слева направо)

47 процентов депутатов финского парламента - женщины. По этому показателю Финляндия существенно опережает другие страны ЕС, где он в среднем составляет 29 процентов. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного Советом общин и регионов Европы.

Одной из причин активного участия женщин в финской политике является всеобщее избирательное право, уже более ста лет гарантирующее им возможность участвовать в выборах и быть избранными. В России женщины получили это право весной 1917 года. А в Германии - в 1918 году. Мийна Силланпяя стала первой женщиной-министром Финляндии, заняв в 1929 году пост министра социального обеспечения. В Германии, для сравнения, лишь спустя 30 лет женщина впервые возглавила министерство: Эмма София Элизабет Шварцхаупт (Emma Sophie Elisabeth Schwarzhaupt) в 1961 году стала министром здравоохранения ФРГ.

Есть и еще одна причина нынешнего активного участия финских женщин в политике, считает Терхи Хэйниля: "Когда молодые политики, которые сейчас руководят государством, еще были детьми, в Финляндии в 2000 году впервые женщина стала президентом страны. Это была Тарья Халонен. На ее примере тогдашние девочки-подростки увидели, что женщины могут быть успешными политиками".

За что финские популисты критикуют женщин-политиков

Многие финны гордятся тем, что государством руководят молодые политики-женщины. "Пока мы ликуем. Посмотрите, какие мы прогрессивные, - говорит политолог Сини Корпинен. - Но, я думаю, что из-за этого успеха возрастает и давление на лидеров партий".

Новое правительство во главе с Санной Марин критикуют прежде всего правые популисты из партии "Истинные финны". На парламентских выборах в апреле прошлого года им удалось набрать 17,5 процента голосов. Они стали второй партией в парламенте после социал-демократов по числу мандатов. "С момента успеха популистов на выборах речи, полные ненависти к женщинам и представителям меньшинств, стали в стране нормой", - говорит политолог Корпинен.

Оскорбления иногда звучат и из-за границы. Недавно министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, возглавляющий правопопулистскую Консервативную народную партию Эстонии, спровоцировал дипломатический скандал, сказав в одном из радиоинтервью, что только в Финляндии могли назначить "продавщицу" главой правительства. Хельме пришлось не только извиняться: после его слов депутаты эстонского парламента даже попытались вынести ему вотум недоверия.

Санна Марин напрямую не ответила на слова Хельме. Но на своей странице в Facebook написала, что "гордится тем, что в ее стране даже кассирша может быть назначена главой правительства". По словам Марин, "сейчас настало время смотреть вперед и завоевать доверие финнов". Она делает ставку на защиту окружающей среды, социальную справедливость и равноправие. А вопрос пола или возраста, признается премьер-министр Финляндии, не играет для нее никакой роли.


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