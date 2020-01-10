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Ученые открыли способ побороть алкоголизм

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  • 10.01.2020, 13:47
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Ученые открыли способ побороть алкоголизм

Научные сотрудники из университетского колледжа Лондона протестировали медицинский препарат.

Научные сотрудники из университетского колледжа Лондона выяснили, что медицинский препарат кетамин может оказать помощь в борьбе с алкогольной зависимостью, передает vesti42.ru.

Как выяснилось в результате исследования, у людей, которым давали кетамин в сочетании с психологическим вмешательством, значительно снизилось желание выпить.

В эксперименте участвовали 90 человек, привыкших употреблять спиртные напитки. Участников резко ограничили в алкоголе. 30-ти процентам испытуемым сделали укол инфузии кетамина после того, как было отобрано пиво. Другая группа получала инфузию плацебо, третья - кетамин в чистом виде. Результаты 10-дневных наблюдений подтвердили, что средство уменьшало желание пить спиртное. Эффект сохранялся в течение девяти месяцев наблюдения.

Исследователи предупреждают, что исследование является экспериментальным. Необходимы дальнейшие исследования для оптимизации метода лечения и определения того, кому он может быть полезен.


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