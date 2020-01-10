Поставки российского газа в Европу резко сократились 4 10.01.2020, 13:57

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Хранилища забиты до отказа, а зима может стать самой теплой за 120 лет.

«Газпром» начал 2020 год решительным поворотом вентиля на ведущей в Европу газовой трубе. За первые 8 дней января поставки российского газа на экспорт рухнули на 20%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику газовых операторов.

Прокачка через Украину уменьшилась почти в 3 раза - с 262 до 91 млн кубометров в сутки. На 7 января «Газпром» качал вдвое меньше среднесуточного объема, предусмотренного транзитным контрактом (180 млн кубов), даже несмотря на то, что ему все равно придется платить за гарантированные забронированные мощности (65 млрд кубометров в год).

Поставки по газопроводу «Ямал-Европа», который считается самым дешевым маршрутом и раньше стабильно загружался даже в теплые зимы, сократились на 24% в точке входа Кондратки и на 30% - в Высоком (70,1 и 6,3 млн кубометров в сутки).

«Северный поток» резко снижение по украинскому и польскому маршруту практически не компенсировал: относительно декабря его загрузка выросла на 1%, до 173,4 млн кубов в день.

«Турецкий поток», торжественно запущенный Владимиром Путиным 8 января, по данным болгарских газовых операторов не загружен даже наполовину (менее 42 млн кубометров в день).

По всей видимости, «Газпром» пытается избавиться от десятков миллиардов кубометров газа, которые накопил в европейских хранилищах. По итогам года компания сообщила о продаже в Европу 199 млрд кубов. Но по факту около 15% этого объема, или около 30 млрд кубометров, так и не нашли конечных покупателей. Они осели в ПХГ, запасы которых достигли исторических рекордов (почти 90 млрд кубометров).

Часть этого газа «Газпром» продавал фактически сам себе - через сделки репо с дочерним Газпромбанком. Но несмотря на отопительный сезон, газовые цены продолжают падать, и его хранение приносит убытки.

«Если эта зима останется столь же мягкой, она может стать самой теплой за последние 120 лет», - говорит аналитик Marex Spectron Джакомо Масато. - Это означает, что к концу марта мы можем увидеть новое падение, которое продлится до конца года».

На немецком хабе NCG февральские фьючерсы на газ продаются по 12,5 за евро МВт•ч (примерно 148 за тысячу кубометров кубометров. На ICE Endex в Амстердаме в четверг газовые контракты подешевели на 1,8% - до 11,75 евро мВт.ч (139 долларов за тысячу кубов). По итогам третьего квартала средняя цена газа «Газпрома» в ЕС составила 169,8 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево торговать в ЕС компании не приходилось с 2004 года.

За прошлый год цены на газ в Европе рухнули вдвое на фоне притока СПГ, доля которого в европейском импорте удвоилась (20%).

В этом году США планируют ввод новых мощностей по сжижению на 10,5 млн тонн, еще 5 млн тонн дадут Катар и Австралия. Это означает, что «рынок будет оставаться профицитным по предложению и в 2020 году; соответственно, о восстановлении цен на газ пока речи не идет», предупреждают аналитики Промсвязьбанка.