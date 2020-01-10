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Противники «президента» завладели оружием

  • 10.01.2020, 14:22
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Противники «президента» завладели оружием
Фото: AP

Его взяли в комнате службы охраны правителя.

В Сухуми представители оппозиции захватили здание администрации «президента» самопровозглашенной Абхазии, взломали комнате службы охраны и завладели оружием. Об этом сообщает svaboda.org со ссылкой на «Интерфакс».

Представитель «совета безопасности» «республики» заявил, что применение силы к протестующим пока не планируется, но не исключается в будущем.

Вечером 9 января «парламент» Абхазии принял постановление с призывом к «президенту» подать в отставку в связи со сложной общественно-политической ситуацией. Участники оппозиционного митинга захватили здание администрации «президента». Они потребовали отмены результатов президентских выборов, прошедших в сентябре. На них с перевесом в полтора процента голосов «победил» Рауль Хаджимба.

Девять оппозиционных партий потребовали признать результаты голосования незаконными и подали иск в суд. Но там рассматривать заявление не стали. Оппозиция подала жалобу. Новое заседание планировалось 9 января, но его перенесли на неопределенный срок.

Хаджимба заявил, что отказывается покидать свой пост и призвал оппозицию к переговорам для сохранения стабильности в республике. Об ответе оппозиционеров пока не сообщается.


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