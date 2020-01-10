Похитившая $1,3 млрд дочь экс-правителя Анголы стала гражданкой России 10 10.01.2020, 14:28

2,113

Изабель душ Сантуш

Изабель душ Сантуш заявила о желании инвестировать в «имеющую большой потенциал» экономику РФ.

Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, первая в Африке женщина-миллиардер, занимающая, по данным Forbes, восьмое место в списке богатейших предпринимательниц континента, стала гражданкой России.

Об этом сообщила ангольская газета «Эшпрессу» (Expresso) и косвенно подтвердила в Twitter сама душ Сантуш, передает finanz.ru.

«Это не новость», - написала душ Сантуш, против которой на родине возбуждено уголовное дело о коррупции.

31 декабря суд провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал компании и личные счета душ Сантуш и ее супруга. Как утверждает Генеральная прокуратура Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло 1,36 млрд долларов.

Старшая дочь экс-президента страны подозревается в сомнительных сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов - принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в банках, телекоммуникационных и нефтяных компаниях.

Изабель душ Сантуш покинула Анголу в ноябре 2017 года после того, как была уволена с поста главы крупнейшей государственной нефтяной компании Анголы Sonangol. Вместе с супругом она перебралась в в Дубаи и не намерена возвращаться в Анголу.

Ее отец, экс-президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший Анголой 37 лет, прежде чем передать бразды преемнику Жоау Лоуренсу, выехал из страны для лечения в Западную Европу. Его старший сын Филумену душ Сантуш покинуть родину не успел. Суд Луанды очно судит его по делу о коррупции. Он обвиняется в том, что на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы похитил 1,5 млрд долларов, а также незаконно вывез из страны 500 млн долларов.

Уголовное дело против Изабель душ Сантуш прокуратура Анголы возбудила в октябре. Тогда же предпринимательница посетила Москву и сообщила о желании инвестировать в российскую экономику.

«В России динамично развивается IT-сфера, технологии, программирование, разработки искусственного интеллекта. Я считаю, что у России есть большой потенциал», - говорила душ Сантуш.