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Джерси Владимира Цыплакова поднимут под своды «Минск-Арены»

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  • 10.01.2020, 14:32
Джерси Владимира Цыплакова поднимут под своды «Минск-Арены»
Владимир Цыплаков

На его счету более 331 матча в НХЛ.

Матч минского "Динамо" против московского "Спартака" будет посвящен юбилею — десяти годам со дня первого поединка "зубров" на "Минск-Арене". Первая игра состоялась 14 января 2010 года, а соперником "Динамо" был магнитогорский "Металлург". В честь такого события команда Крэйга Вудкрофта 12 января выйдет на лед в джерси с юбилейными нашивками. Во время матча и в перерывах клуб вместе с болельщиками отпразднует десятилетие. Зрителей ожидает фотовыставка и видео с лучшими моментами "Динамо" в КХЛ за эти десять лет, а также фотозона с джерси "зубров" за все сезоны с 2010 года. Кроме того, 12 января под своды арены будет поднята джерси Владимира Цыплакова.

Владимир Цыплаков — легенда белорусского хоккея, трижды лучший хоккеист страны, победитель молодежного чемпионата мира 1989 в составе сборной СССР, участник Олимпийских игр 1998 и 2002 и шести чемпионатов мира в составе сборной Беларуси. В 46 матчах за сборную Владимир набрал 48 (24+24) очков.

В минском "Динамо" хоккеист провёл пять сезонов, после чего отправился в Северную Америку. На его счету более 331 матч в НХЛ, в которых он набрал 170 очков (69+101). После окончания карьеры игрока Владимир Цыплаков работал в клубах КХЛ в качестве тренера, в том числе в минском "Динамо" (2008, 2009-2011), отмечает пресс-служба минского клуба.


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