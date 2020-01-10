Лучшие фильмы 2019 года, собравшие более миллиарда долларов в прокате 10.01.2020, 14:39

Какие из них получат «Оскар»?

«Оскары» вручат только в феврале, поэтому никто не знает, какие фильмы в этом году приглянулись Киноакадемии. Зато мы точно можем сказать, какие из них полюбили зрители. Об этом можно судить по кассовым сборам, и оказалось, что в 2019-м целых восемь картин собрали в мировом прокате более миллиарда долларов, пишет telekritika.ua.

«Мстители: финал»

Фильмы 2019-го, собравшие более миллиарда долларов в прокатеAvengers: Endgame

Бюджет: $356 млн

Сборы: $2 797 800 564

Первая позиция в списке, пожалуй, никого не удивит. Ее заслуженно заняла масштабная лента, обозначившая финал мегапопулярной фантастической серии.

По сюжету команда Тони Старка, Тора и Капитана Америки должна была найти способ повернуть вспять все то ужасное, что удалось совершить их противнику Таносу в предыдущей ленте. Марвеловские битвы между добром и злом всегда отличались размахом и зрелищностью, но в этом случае создатели превзошли самих себя. Зрители по всему миру с радостью побежали скупать билеты на главную премьеру года и положили в кассу проекта почти три миллиарда долларов.

Лента установила рекорд по количеству предпродаж билетов. Почти за месяц до премьеры продажи достигли самой высокой отметки в истории.

«Король Лев»

Фильмы 2019-го, собравшие более миллиарда долларов в прокатеThe Lion King

Бюджет: $260 млн

Сборы: $1 656 713 458

Вторую строчку списка занял еще один миллиардник от студии Disney. Уже несколько лет диснеевские киноделы возвращают на экраны свои популярные проекты в новом формате. На этот раз выбор пал на культовый мультфильм 1994 года. Зритель увидел историю о сыне короля джунглей Симбе, снятую с помощью технологии фотореалистичной компьютерной анимации. А свои голоса персонажам подарили Дональд Гловер, Бейонсе, Джеймс Эрл Джеймс, Сет Роген и Эджиофор. В режиссерское кресло проекта сел Джон Фавро, известный по работе над фильмом «Железный человек».

Тизер-трейлер анимационной картины занял первое место на ресурсе YouTube по количеству просмотров среди роликов студии. За сутки видео посмотрели 224 миллиона раз.

«Человек-паук: вдали от дома»

Фильмы 2019-го, собравшие более миллиарда долларов в прокатеSpider-Man: Far From Home

Бюджет: $160 млн

Сборы: $1 131 928 519

Пока старые супергерои из киновселенной Marvel прощались со зрителями, новые продолжают завоевывать зрительские сердца. Очередной перезапуск «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли заметно в этом преуспел. Во втором по счету фильме серии Питер Паркер вместе с одноклассниками отправляется в путешествие по Европе. Там он встретится с Ником Фьюри и согласится в очередной раз спасти Землю от бедствий. Его новыми врагами станут некие элементали, призывающие на человечество природные катаклизмы.

«Человек-паук: вдали от дома» стал самым кассовым среди фильмов о Человеке-пауке и первым, который собрал в мировом прокате более миллиарда долларов.

«Капитан Марвел»

Фильмы 2019-го, собравшие более миллиарда долларов в прокатеCaptain Marvel, 2019

Бюджет: $152 млн

Сборы: $1 128 274 794

Этот год стал уникальным для марвеловской серии еще и потому, что в ней наконец появился действительно сильный женский персонаж. Сольный фильм о Кэрол Дэнверс стал точным попаданием в фанатскую аудиторию. Героиня является летчицей военных сил США. Ее привычная жизнь разрушится в момент, когда она впервые в жизни столкнется с представителями внеземных цивилизаций. Вскоре Дэнверс, уже не помня ничего о себе прежней, окажется на чужой планете и научится управлять невиданной силой. Вскоре она вернется на Землю, чтобы помешать зловещим заговорщикам, желающим уничтожить человечество. А поможет ей в этом хорошо знакомый нам Ник Фьюри.

Студия намерена снять сиквел ленты. На сегодня известно, что его события будут разворачиваться между первым фильмом и «Мстителями: финалом».

«Холодное сердце 2»

Холодное сердце 2Frozen 2

Бюджет: $150 млн

Сборы: $1 103 733 961

В 2013 году на экраны вышел полнометражный мультфильм «Холодное сердце», который вызвал настоящую истерию у поклонников, стал самым кассовым из мультфильмов к тому времени, а также обозначил начало новой эры в диснеевской мультипликации. Поэтому создание сиквела было лишь вопросом времени. В этом году поклонники наконец дождались продолжения истории о молодой королеве Эльзе, владеющей магическими способностями, и ее отважной сестре Анне, готовой на все ради сестры. В новом проекте любимые герои вернутся на экраны. Эльза отправится в Зачарованный лес по зову таинственного голоса и снова случайно пробудит нечто магическое. Исправлять все придется, конечно же, всей честной компанией.

Лента установила рекорд по просмотрам среди промороликов для мультфильмов, собрав 116,4 миллиона просмотров за сутки.

«История игрушек 4»

Фильмы 2019-го, собравшие более миллиарда долларов в прокатеToy Story 4

Бюджет: $200 млн

Сборы: $1 073 350 577

Еще одна мультипликационная история, на которой выросло целое поколение – «История игрушек». Главные герои анимационной серии – куклы, фигурки, головоломки и плюшевые игрушки, которые стоят на полках детской комнаты. Пока никто не видит, все они оживают и отправляются навстречу собственным приключениям, захватывающим и опасным. В новой части серии ковбой по имени Вуди впервые задумается о том, что может произойти с любимой игрушкой, когда ребенок вырастает и его больше не забавляет то, что раньше. Вместе со старыми и новыми друзьями он окунается в мир потерянных игрушек и противостоит злобной старинной кукле Габби Габби, мечтающей вытащить его звуковой модуль.

Новая «История игрушек» заняла шестое место в списке самых кассовых мультфильмов, а также 43-е в списке самых успешных картин в истории.

«Джокер»

Джокер, Хоакин ФениксJoker

Бюджет: $55 млн

Сборы: $1 062 954 660

Пожалуй, по градусу обсуждаемости соперничать с финалом «Мстителей» в этом году может только новый «Джокер». Лента стала узнаваемой даже среди тех, кто ее не смотрел. Проект породил споры, мемы и даже массу подражателей в соцсетях. Не в последнюю очередь такому успеху проект обязан актерскому гению исполнителя главной роли Хоакина Феникса. На экране он воплотил совершенно новую версию суперзлодея из комиксов. По сюжету комик Артур Флек когда-то был обычным неудачником, живущим с мамой и страдающим от психического расстройства. Затем череда случаев поставит его на путь одного из самых устрашающих антагонистов Бэтмена.

Лента получила достаточно строгий рейтинг, не позволяющий показ лицам до 17 лет. Несмотря на это, фильму удалось преодолеть миллиардный барьер в сборах и стать самым кассовым проектом с таким возрастным ограничением.

«Аладдин»

Фильмы 2019-го, собравшие более миллиарда долларов в прокатеAladdin

Бюджет: $ 183 млн

Сборы: $ 1 050 693 953

И завершает наш список еще одно возрождение от Disney. Мультфильм 1992 года, получивший две премии Оскар, вернулся на экраны в формате игрового кино. Выбор режиссера для многих оказался настоящим сюрпризом – им стал британец Гай Ричи, чьим коронным форматом считаются гангстерские комедии. Тем не менее в новом «Аладдине» гангстерами и не пахнет. Здесь сохранен сюжет оригинальной анимационной ленты, некоторые знакомые песни, много танцев и Уилл Смит в роли Джинна.

Впервые картину представили в Иордании, среди ее первых зрителей был и принц Али бин аль-Хусейн с супругой Рим аль-Али.

Немного не хватило до миллиарда в прокате успешным картинам «Форсаж: Хоббс и Шоу» и китайскому анимированному фильму «Нэчжа».