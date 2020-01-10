Украина получила важные данные от США относительно крушения «Боинга» в Иране 10.01.2020, 14:56

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Киев ждет разговора с государственным секретарем Майком Помпео.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел встретились с американскими представителями, которые предоставили важные данные по падению самолета украинских авиалиний МАУ в Иране.

Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter, передает УНИАН.

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – написал Вадим Пристайко.

Министр добавил, что Киев ждет разговора с государственным секретарем США Майком Помпео в 15.00.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Иран также назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".