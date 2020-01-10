закрыть
10 января 2020, пятница, 15:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украина получила важные данные от США относительно крушения «Боинга» в Иране

  • 10.01.2020, 14:56
Украина получила важные данные от США относительно крушения «Боинга» в Иране
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Киев ждет разговора с государственным секретарем Майком Помпео.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел встретились с американскими представителями, которые предоставили важные данные по падению самолета украинских авиалиний МАУ в Иране.

Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter, передает УНИАН.

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – написал Вадим Пристайко.

Министр добавил, что Киев ждет разговора с государственным секретарем США Майком Помпео в 15.00.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Иран также назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип
Кремлевская бутылка
Кремлевская бутылка Виталий Портников