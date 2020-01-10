В Беларуси двоих братьев приговорили к смертной казни 10.01.2020, 15:06

Одному из них 18 лет, второму - 20.

47-летнюю учительницу Наталью Кострицу из Черикова убили дома, потом устроили пожар. Вскоре милиция поймала двоих братьев, которые когда-то учились в той же школе, где женщина работала. Те во всем сознались, рассказали о мотивах: пьяные мстили за непутевую сестру. Впоследствии на процессе прокурор предложил казнить обоих обвиняемых. Сегодня суд Могилевской области объявил решение, передает onliner.by.

Пожар

Рано утром 10 апреля спасатели тушили частный дом в Черикове. Внутри нашли мертвую хозяйку — учителя-дефектолога местной школы. Женщина была вся изрезана. Преступление пытались скрыть с помощью огня. Позже выяснилось, что из дома еще пропали еда и компьютер.

Позже имущество учительницы милиционеры нашли в доме, где жили двое братьев — 18-летний Станислав и 20-летний Илья Костевы. Когда-то они учились в той же школе, где работала Наталья, жили лишь бы как, имели судимость за кражу. Братья в тот же день признались в убийстве и, как смогли, объяснили, зачем это сделали.

СК тогда сообщал о некоторых результатах первых допросов. Парни рассказали: ранее учительница сообщила в милицию, что их старшая сестра плохо смотрит за своими детьми. (Дома учительницы и сестры — рядом.) В результате семью признали находящейся в социально опасном положении. Напившись, Костевы среди ночи отправились разбираться. Когда Наталья открыла дверь, женщину стали бить. Потом — резать. (Впоследствии эксперты насчитали больше 140 ножевых ранений.)

Убедившись, что учительница мертва, забрали продукты, компьютер, подожгли дом и сбежали. Нож бросили в реку, его потом нашли водолазы.