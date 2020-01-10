Всемирный банк подтвердил прогнозы роста ВВП для Польши до 3,6% в этом году 10.01.2020, 15:18

В то же время Всемирный банк подтвердил прогноз замедления экономики Беларуси.

Всемирный банк подтвердил прогнозы роста ВВП для Польши, согласно которым, замедление темпа роста валового внутреннего продукта страны предусмотрено до 3,6% в этом году и до 3,3% в следующем, передает «Радио Польша».

Прогноз Всемирного банка близок к оценкам, которые содержатся в законопроекте о бюджете. По расчетам польского правительства, темп роста ВВП в нынешнем году составит 3,7%.

По словам вице-министра развития Польши Войцеха Мурдзека, прогноз Всемирного банка благоприятен для Польши, хотя он предусматривает, что экономика будет расти медленнее, нежели в предыдущие годы. «Мы бы хотели, чтобы этот показатель был 6%, но реалия показывают, что нужно радоваться тем, что есть. Ситуация более сложная. Если мы говорим о 1% ВВП в среднем по Европе, то в Польше он в три раза больше. Если у соседей темп снижается, то это влияет и на нас», - сказал вице-министра развития.

По оценке экономистов Всемирного банка, темп роста мировой экономики является низким. В 2020-2021 годах он составит 2,5%.

Среди угроз для мировой экономики эксперты назвали, в частности: конфликты в секторе международной торговли, колебания на финансовых рынках, нежелание рисковать и геополитические напряжения.

Как ранее сообщал Charter97.org, Всемирный банк подтвердил прогноз замедления экономики Беларуси.