Теперь она — россиянка 3 Андрей Никулин

10.01.2020, 15:27

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Андрей Никулин

Очередных подозреваемых в коррупции персонажей в РФ станет чуть больше.

Нашего полку прибыло!

Изабель душ Сантуш, дочь бывшего просоветского лидера Анголы, по совершенно случайному стечению обстоятельств богатейшая женщина Африки с многомиллиардным долларовым состоянием, чтобы избежать экстрадиции в родную Анголу, где ее ожидает разговор с местной юстицией, заявила о том, что она получила гражданство России.

Формально некоторое право на это имеет, пусть и очень скромное. Сама она родилась в Баку, мать из Пензы.

Но пафос поста не в этом, а в том, что очередных, подозреваемых в коррупции персонажей у нас станет чуть больше. Не великих ученых и артистов мирового уровня, а "бывших" и их деток.

Ну и саркастичный вопрос для всех ымперцев - верно ли я понимаю, что сотни соотечественников, тысячи кубинских интернационалистов и сотни тысяч, если не миллионы местных гибли в Анголе за то, чтобы дочка "нашего сукина сына" стала самой богатой африканкой? В это вкладывались? И стоило ли вообще вкладываться, что тогда, что сейчас?

Андрей Никулин, Facebook