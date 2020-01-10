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ABC News: Спутник США зафиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету МАУ

  • 10.01.2020, 15:48
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ABC News: Спутник США зафиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету МАУ
Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

Самолет МАУ попал на радары Ирана и был сбит, считает американская разведка.

Американский спутник зафиксировал тепловой след от двух ракет, которые приближались к взлетевшему из аэропорта Тегерана самолету Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом 10 января сообщил ABC News (перевод - gordonua.com) неназванный чиновник США.

Собеседник телеканала отметил, что версия о поражении украинского самолета иранской ракетой "весьма вероятна".

По данным ABC News, американская разведка уверена, что Иран обозначил авиалайнер на радаре и выпустил по нему две ракеты класса "земля – воздух".

Телеканал отмечает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо также говорил о ракете такого класса.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация является частью "психологических операций США".


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