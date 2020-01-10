«Это всё для галочки?» 14 10.01.2020, 15:52

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Муж и жена на три года остались без водительских прав из-за одной утренней поездки.

Мужа зовут Вячеслав, жену — Лидия. У них есть сын, ему 5 лет. Сына нужно каждый день возить в детский сад, а по выходным — на футбол. Оба супруга много ездят по работе, решают все прочие семейные вопросы. У обоих есть автомобили. Но с недавнего времени и Вячеслав, и Лидия лишены права управления транспортными средствами, оба — на три года. И все из-за одной нелепости, произошедшей субботним утром 14 сентября.

В редакцию Onliner семейную пару подвезла их общая знакомая. Теперь они могут рассчитывать на помощь друзей, на услуги такси, на общественный транспорт, но только не на собственные автомобили. Причем автомобили есть, даже два. Водительских прав больше нет. Оба супруга лишились их после одной-единственной поездки, буквально в паре сотен метров от своего дома в минском микрорайоне Дражня. Незнание закона не освобождает от ответственности — что в действительности означает эта фраза на примере отдельно взятой, благополучной семьи? И как вышло, что за один проступок отвечают двое?

Остались без водительских прав

14 сентября, утро

— Я проснулся раньше супруги и ребенка. Утром нам нужно было отвезти сына в футбольную секцию — он занимается по выходным. К тому же была запланирована поездка к родственникам в Лиду. Поэтому я приготовил завтрак и разбудил семью: «Пора собираться», — рассказывает Вячеслав.

Жена с сыном остались завтракать, а мужчина спустился на улицу за машиной.

— У нас в семье два автомобиля: мой Volvo XC90 и Volvo S40 супруги. Но моя машина тогда целую неделю находилась на СТО, проходила обслуживание, у нас есть соответствующие документы. Поэтому оставался только автомобиль жены, — продолжает собеседник.

Позавтракав, Лидия с ребенком вышла из дома, Вячеслав уже подогнал машину к подъезду. Было около половины десятого.

— Я был за рулем, жена с сыном сидела сзади. Мы отъехали только 100 или 200 метров от дома, когда нас остановили сотрудники ГАИ, — вспоминает мужчина.

После проверки документов водителя попросили пройти в служебный автомобиль. Там дали алкотестер: «Дыхните». В результате Вячеслава повезли на освидетельствование. Один из инспекторов сел за руль Volvo и поехал следом.

— Я и ребенок были напуганы в тот момент, не понимали, что происходит, — добавляет Лидия. — Помню, как спросила у сотрудника ГАИ, мол, в чем дело, куда нас везут? А он ответил, что у мужа чувствуется запаха алкоголя.

Вечер накануне

13 сентября, пятница, вечер накануне описанных событий. Вячеслав, закончив работу, был дома раньше супруги. Он встретился с приятелем, живущим по соседству: поговорили, выпили. Мужчина уточняет, что пили шампанское.

Вечером с работы вернулась жена. За ужином выпили еще шампанского: по бокалу или около того. Лидия уложила сына спать и уснула сама, ее муж лег позже.

— Я спал немного — привычка. Но чувствовал себя нормально и когда готовил завтрак, и когда шел за автомобилем, — утверждает Вячеслав.

— Я даже не мог подумать, что у меня есть что-то остаточное. Как мне потом говорили, нужно было лишний час погулять — ничего бы не произошло.

Но почему за руль не села жена, ведь у нее тоже есть права, да и машина принадлежит ей?

— Муж утром был совершенно адекватным, не шатался, речь была внятной. У меня не было никаких подозрений. Честно сказать, я и забыла о том, что мы выпивали за ужином. Да и один бокал — кажется, это не то количество спиртного, из-за которого наутро стоит беспокоиться, — поясняет Лидия. — Автомобиль супруга к тому моменту уже несколько дней находился на техобслуживании, и все это время Слава ездил на моей машине. Он отвозил ребенка в детский сад в Зеленом Луге, а меня — на работу. Это видели мои коллеги, они могут подтвердить. У нас в семье так принято: если остается только один автомобиль — ездит муж.

И еще один момент. Женщина знала о выпитом за ужином бокале шампанского, но уверяет, что даже не догадывалась о том, что ее муж до этого выпивал с приятелем.

Действительно, какие шансы не протрезветь к утру после одного бокала? А что, если бокал был не один?

Точка невозврата

Автомобили приехали на улицу Передовую. Инспектор спросил у Вячеслава, кто еще находится в Volvo.

— Нам ведь никто ничего не объяснял тогда, не говорил, к чему все идет. Я, наверное, мог бы что-то соврать, но без задней мысли ответил как есть: «Жена». Тогда они и ее взяли в оборот, — сказал собеседник.

Он прошел медицинское освидетельствование. Результат — 0,5 промилле. Это означало, что мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

— Теперь я понимаю, почему меня так торопились туда привезти: боялись, что успею продышаться, — с горечью отмечает Вячеслав. — Мне сказали: садитесь, будем оформлять. Я рассказал, как было дело, сколько выпивал и с кем.

Другой сотрудник ГАИ тем временем опрашивал супругу водителя.

— Меня спросили, что и когда муж пил, я рассказала про шампанское вечером. Рассказала все, о чем мне самой было известно. Сотрудник это записал, а в самом конце спросил у меня: «Вы согласны, что муж управлял вашим автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения?» Что я могла ответить, когда уже были известны результаты освидетельствования? Как можно отрицать установленный факт? Я сказала, что согласна, хоть и не знала, что он сел за руль нетрезвым. Мне указали, мол, пишите, что согласны, — пояснила Лидия.

Больше вопросов не было. Мужчину отстранили от управления автомобилем, но его жене никто не запрещал садиться за руль собственной машины. Женщина настояла на том, чтобы также пройти проверку на алкотестере.

— У меня все было чисто, — уточнила она.

Супругов предупредили, что они должны будут в назначенный день явиться в Госавтоинспекцию.

Наказание

В Госавтоинспекции вопросов уже не задавали.

— Когда мы пришли, решение уже было вынесено. Никто не проводил разбирательств, нам просто сказали поставить свои подписи.

Каждому по пятьдесят базовых штрафа, то есть сто базовых на семью, и каждому по три года лишения права управлять транспортными средствами — это даже не обсуждалось.

Вот так поймали двух «пьяниц». Отчитались, наверное. Молодцы! — говорит Лидия.

Супруги пытались возражать против такого решения, попали на прием к начальнику ГАИ.

— Он спокойно и адекватно нас выслушал, но сказал, что никто нам не поможет в этой ситуации. В Госавтоинспекции уверены в своей правоте, и точка.

Закон

Теперь к закону, тому самому, незнание которого не освобождает от ответственности. Нас интересует ч. 1 ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ».

Ответственность за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю в КоАП приравнена к ответственности за непосредственное управление автомобилем в нетрезвом виде. И за то, и за другое предусмотрен штраф в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Как видите, если сумма штрафа еще может варьироваться, то в части лишения прав никакой альтернативы нет.

В Правилах дорожного движения (п. 11.2) указано: «Владельцу транспортного средства либо лицу, имеющему право на управление транспортным средством, запрещается передавать управление транспортным средством другому лицу, не убедившись, что лицо, которому передается управление транспортным средством, не находится в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ».

Определения понятию «передача управления транспортным средством другому лицу» нет, как нет пояснения, каким образом и в какой момент владелец транспортного средства должен убедиться, что лицо, которому он передает управление, не находится в состоянии алкогольного опьянения.

Может возникнуть вопрос: в каждом ли случае, когда пьяного водителя останавливают на чужой машине, права забирают и у владельца этого транспортного средства? Не так редко люди пользуются чужими автомобилями: сын берет машину отца, оба супруга используют семейный автомобиль, который оформлен на одного из них, кто-то просит машину у знакомого — неужели каждый автовладелец в этом случае в любой момент времени рискует стать «бесправником» из-за чьего-то проступка?

Высока вероятность, что так оно и есть, говорят юристы. По крайней мере, тогда, когда речь идет о передаче права управления, а не об угоне. Бывает много ситуаций, когда именно собственник автомобиля несет ответственность, предусмотренную законодательством.

Можно ли как-то подстраховаться? Можно. Например, оформить доверенность при передаче машины кому-то другому, даже близкому родственнику.

Тяжбы

Вячеслав признает свою вину и не оспаривает решение Госавтоинспекции в этой части:

— Глупо отрицать что-либо в такой ситуации. Да, у меня было остаточное, да, я не догадывался, что подобное вообще может случиться — это моя вина.

Но я не согласен с тем, что в это впутали мою жену. Я считаю, что сотрудники поступили некорректно по отношению к ней, не по-офицерски.

Они выставили все так, как им было удобнее, чтобы затем отчитаться о результатах. Нам до последнего никто не говорил, к чему все идет, а сообщили об уже принятом решении.

Того же мнения придерживается и Лидия.

— Если бы с самого начала мне задали вопрос — передали ли вы право управления автомобилем, мне было бы что ответить. Но сотрудники ГАИ сформулировали по-другому, мол, согласна ли я, что муж нетрезв. Как я могу быть несогласна, если знаю результат освидетельствования? — говорит женщина. — Давайте откровенно: человек многого не знает, он не может быть компетентен во всех областях. Я была в курсе, что за езду в пьяном виде есть ответственность, но что за передачу автомобиля мужу тоже могут лишить прав — не знала, просто не сталкивалась ни с чем подобным. Я не обратила внимания на то, как все преподносилось, не придала вопросам значения, и этим воспользовались, ловко все обставили. Не учли даже наличие у нас малолетнего ребенка — никого это не волнует.

Супруги обратились в суд. Их адвокат указывала, к примеру, на следующий момент: и в протоколе об административном правонарушении, выданном Вячеславу, и в протоколе, который получила Лидия (за передачу управления), указано одно и то же время — 9 часов 40 минут.

— Мы пытались узнать, как такое возможно: я передала мужу право управления автомобилем в ту же минуту, когда его задержали пьяным за рулем? Спрашивали, уточнялся ли вообще момент, когда было передано управление. Объясняли, что супруг уже несколько дней пользовался машиной, что его автомобиль был на СТО, — никто к этому не прислушался, — сетует собеседница.

— Передача управления — это когда отдала ключи и документы на машину пьяному человеку. Но ведь такого не было!

Суд супруги проиграли. Постановление Госавтоинспекции было оставлено без изменения.

«Достаточных мер к тому, чтобы убедиться в том, что ее супруг не находится в состоянии алкогольного опьянения, она не предприняла», — говорится в постановлении суда Партизанского района.

Была подана жалоба в Минский городской суд, но и это не изменило ситуацию. На данный момент оба взрослых члена семьи на три года остались без водительских прав.

P. S.

— Будем обращаться в Верховный суд, — говорит муж.

— Однозначно, — вторит ему жена. — Мы хотим, чтобы на наши доводы обратили внимание. Такое ощущение, что наши жалобы просто никто не читает, к ним относятся формально.

Вячеслав и Лидия продолжают работать с юристом.

— Это всё для галочки? Выпил — и все, вычеркнут из жизни, выставили пьяницей!

— Ладно тебя, а меня за что наказали? Коллективная ответственность какая-то, — отзывается женщина.