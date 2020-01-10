Беларусь приостановила экспорт собственной нефти 7 10.01.2020, 16:06

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Белорусские НПЗ испытывают дефицит сырья.

«Белоруснефть» в январе приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в торговых кругах.

Беларусь традиционно закупает российское сырье для переработки на своих заводах, а практически всю добываемую нефть отправляет на экспорт. По итогам 10 месяцев 2019 года Беларусь экспортировала 1,372 млн тонн нефти на 601,8 млн долларов, по данным Белстата.

В 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году, пишет Reuters. По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.