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В каких городах Беларуси есть проблемы с качеством воздуха

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  • 10.01.2020, 16:24
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В каких городах Беларуси есть проблемы с качеством воздуха

Исследования проводили в городах, где живет более ста тысяч человек.

По данным Белгидромета, в 2019 году в отдельных районах пяти городов были проблемы с качеством воздуха. В списке этих населенных пунктов — Гомель, Жлобин, Минск, Могилев и Новополоцк, передает tut.by.

— По результатам наблюдений в 2019 году, качество воздуха оценивается как достаточно благоприятное, — отметила Елена Богодяж, начальник службы экологической информации Белгидромета. — Исключение составляют некоторые районы Гомеля, Жлобина, Минска, Могилева и Новополоцка. В отдельные периоды года здесь наблюдалась не такая стабильная экологическая обстановка. Чаще всего это происходило во время дефицита осадков и в неблагоприятных метеоусловиях. Например, когда был штиль.

В первую очередь превышения в воздухе наблюдались по оксидам азота.

— За год в Минске было всего шесть дней с превышением среднесуточной ПДК (предельно допустимой концентрации. — Прим. TUT.BY), — уточняет собеседница. — Увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота наблюдалось в основном в утренние и вечерние часы. Одной из основных причин этого стал автотранспорт. Отмечу, что именно автотранспорт является для Минска главным источником загрязнения.

В этом году во всех городах наблюдался существенный рост содержания частиц и пыли. Чаще всего это фиксировалось в апреле: месяц выдался жарким и осадков было мало.

— В двух городах у нас проводятся наблюдения за содержанием твердых частиц, фракцией до 2,5 микрона. Это Минск и Жлобин. Результаты измерений свидетельствуют о том, что в 2019 году в Жлобине зафиксировано 134 дня, когда среднесуточная концентрация была выше норматива качества. В Минске таких дней было 39.


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