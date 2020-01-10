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Под Минском выставили на продажу много дешевых дачных участков

  • 10.01.2020, 17:04
  • 1,042
Под Минском выставили на продажу много дешевых дачных участков
иллюстрационное фото

А в чем подвох?

Прошлый год эксперты по загородной недвижимости считали удачным за счет повышенного спроса на дачи. Особенно нарасхват были бюджетные предложения в пригороде Минска. Еще одна возможность обзавестись дачей — купить участок и построить дом в соответствии с личными предпочтениями. Вариантов покупки — два: у владельца или через аукцион. Первый в этом году аукцион по дачным участкам намечен на февраль, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Tut.by посмотрел, что и почем там предлагают.

На торги, которые пройдут 14 февраля, выставлено 36 участков в садоводческих товариществах, расположенных в пределах МКАД-2. Похожий аукцион проходил в октябре минувшего года, однако предложений тогда было меньше.

На февральские торги попали предложения с аукциона предыдущего года — три участка в СТ «Белмонэф». Расположено оно возле деревни Черемуха Минского района (30 км от столицы). Месторасположение считается престижным, поскольку рядом находится водохранилище Крылово. Участки по 10−13 соток, с коммуникациями. Начальная цена — 7−9 тысяч рублей.

Товарищество было создано в 2010 году, участки распределялись в основном между сотрудниками ряда министерств и ведомств, однако со временем стали приниматься и другие граждане. Из коммуникаций есть электричество и водоснабжение, ведется прокладка сетей канализации. По условиям аукциона, покупателю участка в СТ «Белмонэф» нужно будет возместить товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 16 тысяч рублей. Возможно, это и повлияло на то, что на предыдущих торгах участки остались невостребованными.

В садоводческом товариществе «Надежда-Щербины» c прошлогодних торгов остался участок № 100. Его площадь — 8 соток, начальная цена — 3,3 тысячи рублей. Из коммуникаций есть только электроснабжение. Победитель аукциона также должен будет возместить товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере пяти базовых величин (135 рублей) и 104 долларов по курсу Нацбанка.

Рекордсмен по количеству предложенных на торги участков — садоводческое товарищество «Ручеек». На этот раз товарищество намерено продать 16 лотов. Это участки по 6−8 соток с начальной ценой 3,7 — 5,4 тысячи рублей. Победитель аукциона также будет должен возместить садоводческому товариществу «Ручеек» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 40 базовых величин — 1080 рублей.

Из новых предложений аукциона — 13 участков от садоводческого товарищества «Наш родник плюс», расположенного недалеко от МКАД-2 в Могилевском направлении. Площадь наделов — 4−8 соток, начальная цена — 1,9 — 4,3 тысячи рублей. Из коммуникаций есть только электроснабжение. Победитель аукциона должен будет возместить садоводческому товариществу «Наш родник плюс» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 160 рублей.

Самое дорогое предложение февральского аукциона — участок в престижном СТ «Полевой-2», расположенный рядом с Минским морем. Он также выставляется на торги не первый раз. Стартовая цена надела со всеми коммуникациями — 29 тысяч рублей, плюс возмещение затрат на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков — 18,3 тысячи рублей, не включающие затраты на газоснабжение.

Аукцион состоится 14 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: Минск, Чкалова, 5. Документы для участия в торгах нужно подать до 10 февраля.


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