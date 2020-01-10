В Румынии решили провести досрочные выборы 10.01.2020, 17:10

Об этом сообщил премьер-министр Румынии.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил в пятницу после многочасовой встречи с президентом Йоханнисом, что они решили начать процедуру проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.ro.

"Я это четко говорю. Президент Румынии и я решили, что Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал премьер-министр.

Он сообщил, что создана рабочая группа, которая будет вести переговоры с партиями, чтобы получить их поддержку по процедуре проведения внеочередных выборов.

Людовик Орбан пояснил, что румыны больше не хотят, чтобы Социал-демократическая партия была у власти, которая действует "как тормоз" в парламенте, и единственное решение - организовать досрочные выборы как можно ближе к местным выборам, которые должны состояться в мае.

"Существует два решения для запуска процедуры, в зависимости от эволюции событий мы выберем одно из двух решений. Я предпочитаю сейчас не вступать в тактические дискуссии", - сказал Орбан, председатель Национал-либеральной партии (PNL).

Напомним, Йоханнис победил на выборах президента в ноябре и начал второй срок в должности.