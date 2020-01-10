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Жители Австралии вышли на протесты из-за пожаров

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  • 10.01.2020, 17:23
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Жители Австралии вышли на протесты из-за пожаров
Фото: EPA

Только в Сиднее протестуют 20 тысяч человек.

В Австралии проходят многотысячные акции протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами, сообщает телеканал 9News в пятницу, 10 января, передает korrespondent.net .

Только в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента. Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").

Как отмечает 7News, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

Протесты проходят и в других городах. Так, в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.

Также стало известно, что для помощи пострадавшим от лесных пожаров собрано более 190 млн австралийских долларов ($131 млн). В различных акциях по сбору средств приняли участие более полумиллиона человек. Фонд, основанный комедийной актрисой Селестой Барбер, собрал всего за неделю почти $50 млн, которые, как рассказали в пресс-службе NSWRFS, будут потрачены в том числе и на премиальные выплаты добровольцам.

Миллиардер Эндрю Форрест пожертвовал 70 млн австралийских долларов ($48 млн) на восстановление сгоревшей инфраструктуры и создание национальной стратегии, которая позволит лучше противостоять стихийным бедствиям и последствиям глобального потепления. Фонд Пола Рамси выделил 30 млн австралийских долларов, крупные австралийские банки внесли по 5 млн. Еще 4,3 млн австралийских долларов ($3 млн) пожертвовал фонд голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Певец и композитор Элтон Джон пожертвовал $1 млн для австралийского фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Среди жертвователей - актеры Крис Хемсворт и Николь Кидман, певица и композитор Кайли Миноуг, рок-группа Металлика и многие другие.

Между тем, по информации СМИ, в пятницу ожидается объединение двух крупных лесных пожаров на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.


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