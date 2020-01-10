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Netflix будет снимать сериал в 200 км от Минска

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  • 10.01.2020, 17:43
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Netflix будет снимать сериал в 200 км от Минска

Сериал «Очень странные дела» — самый популярный проект Netflix.

В Литве будет сниматься четвёртый сезон американского научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела", информирует delfi.lt. Сейчас идут подготовительные работы, монтируется оборудование. Уже известно, что одной из съёмочных площадок станет Лукишская тюрьма в Вильнюсе, которую в прошлом году закрыли.

Киноиндустрия Литвы привлекает иностранцев в том числе и благодаря налоговым льготам.

"Очень странные дела" — самый популярный проект Netflix. Над четвёртым сезоном будут работать братья Мэтт и Росс Дафферы. Они и режиссёры, и продюсеры, и сценаристы.


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