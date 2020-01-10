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Японский миллиардер разыграет $9 млн среди подписчиков в Twitter

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  • 10.01.2020, 17:54
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Японский миллиардер разыграет $9 млн среди подписчиков в Twitter
Юсаку Маэдзава

Миллиардер планирует выяснить, сделают ли деньги людей «счастливее».

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава раздаст $9 млн своим подписчикам в Twitter в рамках «социального эксперимента», сообщает Reuters.

Таким образом миллиардер планирует выяснить, сделают ли деньги их «счастливее». Деньги получит 1000 подписчиков аккаунта Маэдзавы, из ретвитнувших его запись от 1 января. Победителей выберут случайным образом.

Как отмечает Reuters, эффект выигранных денег на жизни победителей будут отслеживать с помощью регулярных опросов.

Сам Маэдзава считает свою акцию «серьезным социальным экспериментом» и надеется, что ей заинтересуется научное сообщество.

Юсаку Маэдзава является основателем интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. У Маэдзавы 7 млн подписчиков в Twitter. Также он известен тем, что выкупил все билеты на рейс SpaceX к Луне. В январе прошлого года он уже объявлял о розыгрыше денег среди подписчиков. Тогда Маэдзава раздал около $900 тысяч.


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