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В Словакии из-за забастовки автоперевозчиков заблокированы десятки дорог

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  • 10.01.2020, 18:04
В Словакии из-за забастовки автоперевозчиков заблокированы десятки дорог
забастовкa автоперевозчиков
фото: Facebook / Polícia SR

Участники забастовки требуют сократить дорожный налог на 50%.

В Словакии из-за забастовки автоперевозчиков заблокировано движение на многих участках автодорог по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Автоперевозчики требуют сократить дорожный налог на 50% и приостановить сбор платы за проезд до проведения тендера на нового оператора системы, взимающего плату.

Министерство финансов заявило, что допускает незначительные уступки, но переговоры пока продолжаются.

Грузовики заблокировали движение при въезде в Жилину, Кошице, Комарно и другие крупные города. Частично перекрыто движение автотранспорта на въезде в Братиславу.

На пограничном переезде с Чехией "Куты-Бродске" грузовики заняли всю левую полосу, оставив проезд только для легковых автомобилей.


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