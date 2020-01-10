Могилевские областные чиновники обустроили себе очень дешевую столовую 10 10.01.2020, 18:15

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А что же предлагают обычным могилевчанам?

Волонтёр «Могилёвской весны» сравнил цены в столовой в Доме Советов с тем, что предлагают обычным могилевчанам.

Уже на этапе выбора подноса и ложки с вилкой – шок. Как видно на заглавном фото, в ложках и вилках просверлены дыры. Обычно так столовые приборы выглядят в тюрьмах. Но в данном случае это – могилёвский Дом Советов, в котором заседают Могилёвский облисполком, областной совет «депутатов» и представитель Лукашенко-инспектор по Могилёвской области.

На риторический вопрос, не воруют ли вилки чиновники, работницы ответили укоризненным взглядом и очевидной неприязнью.

Волонтёр пришёл к концу обеденного перерыва. Это значит, что большая половина меню уже разошлась. Пришлось довольствоваться вот таким вполне стандартным набором. Правда, куриное филе с ананасом пришлось взять без гарнира – оставалась лишь тушеная капуста. Всё самое вкусное чиновники уже размели.

Таким образом, щи из свежей капусты, салат «Мимоза», хлеб, куриное филе с ананасом и компот обошлись в 4 рубля 92 копейки.

Очевидно все эти блюда делаются здесь ещё с советских времён, поэтому кухня предсказуема, но достаточно вкусна. Тарелки здесь выглядят, конечно, старомодно и стаканы гранёные, а их наполнение вовсе не хуже, чем в кафе, в которое отправились для сравнения.

Интересно, что первыми во время обеда в облисполкоме уходят самые дорогие блюда. Например, горбуша запеченная с грибами за 3 руб. 71 коп. Кому интересно покопаться в ценах, вот весь прайс-лист. Значительная часть продуктов стоит меньше 1 рубля.

Дом Советов – это полная копия столичного дворца. Столовая тут находится аккурат посередине здания, на первом этаже.

Если бы её не было, то пришлось бы чиновникам идти, например, в ближайшее кафе. Оно находится через дорогу, по улице Пионерской и называется «Хмель». Кафе совсем недорогое.

После кафе, зашли туда, чтобы сравнить стоимость стандартного ланча. Кафе расположено в месте, где нет большого скопления людей, местные жители живут не богато. Поэтому это стандартное заведение, куда можно прийти перекусить, не боясь больших финансовых затрат.

Меню ланча выставлено на столике: тут щи стоят уже 2,50 руб, похожий салат нам бы обошелся в 2,40 руб, а горячие блюда меньше 4 рублей не стоят в принципе. Особенно умилил «напиток фруктовый» ровно за 1 рубль. Через дорогу у чиновников такой же стоит 26 копеек. То есть, один к четырём!

Итак, чиновник — это не только обещанная Лукашенко зарплата, но ещё и «социальный сервис», который обеспечивает экономное, но вкусное питание.

Кто же этот волшебник, который мог бы позволить прожить гражданам даже на минимальную зарплату? С 10 утра и до 15.00 чиновников кормит могилёвский мясокомбинат.

Заметили, на вывеске упомянут ещё и торговый объект? Он открывает свои двери в 9 утра, а закрывает в 16.00 – с этого времени чиновники уже примерно собираются домой. Кстати, это даже не восьмичасовой рабочий день: с девяти до четырёх всего семь часов.

Могилёвский мясокомбинат ещё имеет в здании облисполкома и свой магазин, где цены тоже не кусаются. Продукция там всегда свежая, и есть то, что не всегда встретишь на прилавках в спальных районах.

Но вернёмся в столовку. Ради справедливости стоит добавить, что питаются руководители области без лишнего пафоса. Всё здесь выглядит, в отличие от коридоров Дома Советов, очень простенько. На обеде чиновник снимает маску важного человека и становится обывателем, спешащим урвать дешёвое. Совсем как в каком-нибудь студенческом городке.