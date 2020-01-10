Как NYT и Bellingcat установили, где снято видео ракеты, которая могла сбить украинский «Боинг» 10.01.2020, 18:25

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Объясняют расследователи.

9 января американские, канадские, украинские и некоторые другие военные источники озвучили версию, что украинский лайнер компании МАУ, который вылетел 8 января из аэропорта Тегерана и через несколько минут разбился в нескольких километрах от ВПП, был сбит ракетой (вероятно от российского ЗРК "Тор"), пишет «Настоящее время».

Почти одновременно с тем, как эта версия была озвучена, в Сети появилось неверифицированное видео, которое было снято в одном из пригородов Тегерана.

Что показывает видео:

В Телеграме появилось видео момента попадания ракеты в украинский боинг pic.twitter.com/0ZYGvWmc8D — Mikhail Golub (@golub) 9 stycznia 2020

Видео снято в темное время суток и начинается сразу после пуска "ракеты": в ролике виден продолговатый объект цилиндрической формы, который летит по диагональной траектории вверх. Видео несколько секунд показывает полет объекта, а затем вспышку в небе. Такая вспышка случается от попадания ракеты или подобного оружия в объект, находящийся в воздухе.

Далее объект, в который попала ракета, меняет траекторию полета и пропадает из кадра.

Что происходит на видео – версия расследователей New York Times

Газета New York Times связалась с человеком, который изначально разместил видео, получила кадры в высоком разрешении и подтвердила их подлинность. Журналисты утверждают, что оператор начал снимать видео после того, как услышал "некий выстрел", которым мог быть звук пуска ракеты.

Журналисты выяснили, что "ракета", которая показана на видео, летела с запада (в кадре это направление слева направо), а объект, в который она попала, – в противоположном направлении, с востока на запад.

Про разбившийся самолет МАУ известно, что "Боинг-737" вылетел из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни 8 января в 6:12 утра и разбился примерно в 6:20. Восход солнца в этот день произошел в 6:46, а видео показывает темный предрассветный час.

По данным Flightradar24 (этот ресурс отслеживает полеты большинства самолетов), к моменту катастрофы лайнер набрал высоту около 2,5 км и летел со скоростью около 400 км/ч. Он упал на поле около деревни Хададж Абад. Она находится в 16 км к северо-востоку от места, в котором последний раз Flightradar24 получил сигнал транспондера (следящего устройства) самолета.

Представители Flightradar24, которые отслеживали траекторию лайнера, указывают на то, что после потери сигнала лайнер отклонился от курса именно в направлении северо-востока.

Flightradar24 и New York Times дают следующую геолокацию места катастрофы самолета (желтая звезда), маршрута полета самолета (желтая линия) и того места, откуда, предположительно, была запущена ракета (белый квадрат):

Фотографии с места крушения лайнера дают основания предположить, что пилоты пытались развернуть его и вернуться в аэропорт Тегерана. То, что лайнер развернулся и сменил курс, пытаясь вернуться в аэропорт, также подтвердили власти Ирана.

Однако где именно было снято видео с ракетой, журналисты New York Times точно не называют.

Что и где было снято на видео – версия расследователей Bellingcat

Расследователям Bellingcat (они ранее занимались идентификацией российских военных на востоке Украины и определили место, с которого был сбит малайзийский "Боинг" в Донбассе летом 2014 года) утверждают, что им удалось установить место, где было снято видео с ракетой. Они считают, что снимавший находился в жилом районе населенного пункта Паранд (координаты: 35.489414, 50.906917). Паранд – пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда рейс 752 Международных авиалиний Украины утром 8 января вылетел в Киев.

Камера, по данным расследователей, в момент съемки была направлена на северо-восток, в направлении траектории полета рейса 752. На это указывают многоэтажные дома, которые попали в кадр (плотная застройка на карте), и другие объекты на видео: фонарные столбы и строительная площадка слева от точки съемки.

Измерив время, за которое звук взрыва дошел до точки съемки (около 10,7 секунд), эксперты Bellingcat предположили, что расстояние по прямой от места взрыва до точки съемки составило около 3,6 км. Если высота полета самолета составляла около 2,5 км, то расстояние в горизонтальной проекции (по земле) от камеры до места взрыва должно было составлять около 3,3 км. Горизонтальная проекция места взрыва соответствует экстраполяции траектории полета самолета по данным FlightRadar24, подчеркивают расследователи.

В Conflict Intelligence Team провели собственное расследование места, где было снято видео, и также считают, что оно было снято в Паранде:

Кто и откуда пустил ракету и почему в Bellingcat не верят властям Ирана. Рассказ эксперта от первого лица

Расследователь Bellingcat Кристо Грозев рассказал, что он связался с человеком, который опубликовал изначальное видео. "Наши бывшие коллеги по Bellingcat, которые сейчас работают в New York Times, позже получили это видео в высоком разрешении", – подтвердил он.

Он рассказал, что в Bellingcat использовали данные открытых источников и математические вычисления: они отталкивались от точки, в которой радары перестали получать сигнал с самолета.

"Имея визуальную картину того, где находилась точка, где было снято видео, по отношению к зданиям, которые есть на видео, мы смогли построить треугольник и определить, где именно находится человек, который снимал видео, – рассказал Грозев. – Мы нашли в Паранде один район со зданиями, которые очень похожи на те, которые видны в самом видео. Это нам дало более чем 90% уверенности в том, что это то самое место".

"Когда мы вычислили место, где было снято видео, мы также сделали дополнительные вычисления, где именно в самолет попала вторая ракета, – заявил Грозев. – После этого мы вычислили полную траекторию полета лайнера. И построили новый треугольник: он показывает, с какого места была пущена ракета ЗРК "Тор-М" и где она попала в самолет, который летел с определенной скоростью".

"Мы смогли вычислить угол, под которым ракета двигалась по отношению к траектории самолета. Зная этот угол и зная расстояние, мы смогли вычислить сектор, из которого была пущена ракета, – объясняет Грозев. – Этот сектор составляет примерно 6-6,5 км".

"Если идти по этому сектору в правильную сторону, мы смогли найти только одно место вероятного пуска ракеты: это давно известная испытательная база ракет ПВО Ирана, которая находится в том районе", – подчеркивает Грозев.

Сотрудник Bellingcat отмечает, что подробно читал уже опубликованные заявления иранских властей и следователей о причинах катастрофы украинского "Боинга". Те продолжают настаивать на том, что причиной катастрофы украинского лайнера была техническая неисправность.

"Наше отношение к тому, насколько исходящая от Ирана информация достоверна, значительно поменялось – в худшую сторону, – подчеркивает расследователь Bellingcat. – Мы увидели, что они работают, мягко говоря, непрофессионально, а скорее всего, преднамеренно [дезинформируют], чтобы убрать улики и доказательства, которые остались на месте катастрофы самолета. Первое требование в таких случаях обычно: не трогать ничего из того, что упало на землю, кроме человеческих тел, до того момента, как на место прибудут международные следователи. Но вчера мы видели на кадрах, как иранские следователи бульдозерами и тяжелой техникой перенесли все [улики] в одно место. Это абсолютно безответственно! И поэтому мы относимся с недоверием к информации, которая исходит от Ирана".