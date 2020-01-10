Суд над Владимиром Некляевым скрыли от общественности? 3 10.01.2020, 18:32

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Владимир Некляев

Власти испугались солидарности с известным поэтом и политиком.

В суде Ленинского района Минска сегодня, 10 января, в 10 часов утра должен был состояться суд над поэтом и политиком Владимиром Некляевым за участие в акции за независимость Беларуси 8 декабря, пишет правозащитный центр «Весна».

Однако суд по неизвестной причине не состоялся - заседания по делу Некляева не было даже в расписании судов на весь день.

На Некляева составили протокол по ч. 1 статьи 23.34 КоАП («участие в несанкционированном массовом мероприятии») и прислали повестку в суд. Первое заседание по административному делу прошло 30 декабря, затем рассмотрение дела перенесли на 10 января. Политик был уведомлен о новой дате и времени повесткой. Рассматривать дело должна была судья Марина Запасник. Но суд не состоялся.

При этом вчера, 9 января, в том же суде Ленинского района Владимира Некляева осудили за участие в «несанкционированной акции» (ст. 23.34 КоАП). О заседании не знал ни сам Некляев (он не получал повестки на эту дату), ни общественность. Наблюдателям удалось узнать результат суда (810 рублей штрафа), однако за какую именно акцию судья Татьяна Шотик судила поэта почти в пустом зале, неизвестно. Вероятно, суд с 10 января перенесли на 9 и таким образом решили осудить Некляева "по-тихому" на день раньше, без внимания общественности и СМИ.