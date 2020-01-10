Названы самые востребованные профессии 2020 года
- 10.01.2020, 18:50
Рейтинг составили эксперты LinkedIn.
Эксперты LinkedIn представили рейтинг самых востребованных и перспективных профессий 2020 года, пишет «Ежедневник».
По данным социальной сети, в следующем году будет расти спрос на специальности, связанные с информационными технологиями и разработкой. Но такие профессии, как психиатр, специалист по поведенческой психотерапии тоже будут востребованы.
По данным социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn, наиболее перспективные - специалисты по искусственному интеллекту и инженеры-робототехники. Они занимают соответствующие первые и вторые места в топе профессий.
Третье место в рейтинге занимают специалисты по аналитике данных (Data Scientist), от которых требуются навыки статистического анализа данных, построения математических моделей и работы с большими массивами данных.
Полностью рейтинг LinkedIn выглядит так:
1. Специалист по искусственному интеллекту.
2. Инженер-робототехник.
3. Специалист по аналитике данных (Data Scientist).
4. Full-stack разработчик.
5. Инженер эксплуатационной надежности (Site Reliability Engineer).
6. Специалист по обеспечению успеха клиентов (Customer Success Specialists).
7. Специалист по развитию продаж.
8. Дата-инженер.
9. Психиатр, специалист по поведенческой психотерапии.
10. Специалист по кибербезопасности.
11. Back-end разработчик.
12. Директор по прибыли (CRO).
13. Специалист по облачным технологиям.
14. JavaScript-разработчик.
15. Владелец продукта (Product Owner).