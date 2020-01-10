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Названы самые востребованные профессии 2020 года

  • 10.01.2020, 18:50
Названы самые востребованные профессии 2020 года

Рейтинг составили эксперты LinkedIn.

Эксперты LinkedIn представили рейтинг самых востребованных и перспективных профессий 2020 года, пишет «Ежедневник».

По данным социальной сети, в следующем году будет расти спрос на специальности, связанные с информационными технологиями и разработкой. Но такие профессии, как психиатр, специалист по поведенческой психотерапии тоже будут востребованы.

По данным социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn, наиболее перспективные - специалисты по искусственному интеллекту и инженеры-робототехники. Они занимают соответствующие первые и вторые места в топе профессий.

Третье место в рейтинге занимают специалисты по аналитике данных (Data Scientist), от которых требуются навыки статистического анализа данных, построения математических моделей и работы с большими массивами данных.

Полностью рейтинг LinkedIn выглядит так:

1. Специалист по искусственному интеллекту.

2. Инженер-робототехник.

3. Специалист по аналитике данных (Data Scientist).

4. Full-stack разработчик.

5. Инженер эксплуатационной надежности (Site Reliability Engineer).

6. Специалист по обеспечению успеха клиентов (Customer Success Specialists).

7. Специалист по развитию продаж.

8. Дата-инженер.

9. Психиатр, специалист по поведенческой психотерапии.

10. Специалист по кибербезопасности.

11. Back-end разработчик.

12. Директор по прибыли (CRO).

13. Специалист по облачным технологиям.

14. JavaScript-разработчик.

15. Владелец продукта (Product Owner).


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