Переворот в Абхазии: народ свергает власть Кремля 10 Аблотия Тенгиз

10.01.2020, 19:29

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Аблотия Тенгиз

Пару слов по поводу ситуации в Абхазии.

На протяжении многих лет в Абхазии действует определенная аномалия, нехарактерная для пространства, контролируемого Россией - в целом там работает российская система управления, со всем ее характерными свойствами - коррупцией, криминалом, чиновниками, кланами и т.д.

Но при этом, благодаря особенностям абхазского национального характера, там русским не удалось создать систему, которая работает по всей России - с единоначалием, имитацией выборов, подавлением оппозиции и демонстративным наплевательством на общественное мнение.

В Абхазии общественное мнение существует, и до сих пор никому не удавалось на него наплевать.

Нынешние события идут по уже апробированной схеме - народ свергает власть, надеясь на то, что власти не хватит смелости использовать силу, а силовики не станут бить соотечественников.

Благодаря тому, что любая абхазская власть всегда боится использовать силу против общества, то в конечном итоге, общество всегда побеждает.

Например, так ушел Анкваб и пришел Хаджимба.

Но эта система - неестественная, и не исключено, что когда-то две несовместимые ее части - российская централизация и абхазская свобода - придут друг с другом в противоречие.

На каком-то этапе власть может начать использовать силу. И если она сделает это один раз, и у нее это пройдет без осложнений - тогда абхазское общество будет сломано и превратится в бутафорию вроде юго-осетинского.

Сейчас все в руках Хаджимба и Путина - решится ли первый применить силу, и поддержит ли его в этом второй.

Конечно, можно предположить и третий вариант - оппозиция разойдется - но это вряд ли.

Сейчас Абхазия снова стоит перед развилкой - на одной стороне продолжение 20-летного бардака но при этом ощущение свободы, на второй - нормальный, закупоренный российский Северный Кавказ.

Аблотия Тенгиз, «Обозреватель»