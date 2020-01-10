Какой будет погода на выходных 10.01.2020, 19:33

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Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 января.

11 января погодные условия будет определять атлантический циклон, смещающийся через север нашей страны на Курскую область России. Оожидается облачная, днем с прояснениями погода, пишет сайт pogoda.by.

На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах Витебской области сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами слабый гололед, в дневные часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет активно расти.

12 января погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..+1°С, максимальная днем от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу.

13 января погоду обусловит малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Ночью в северных и центральных районах, днем местами по республике кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С.