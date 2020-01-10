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Почти 10 миллионов россиян оказались в рабстве у банков

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  • 10.01.2020, 19:39
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Почти 10 миллионов россиян оказались в рабстве у банков

25% заемщиков отдают на оплату кредита более 80% доходов.

Почти 10 миллионов россиян находятся в положении, близком к рабскому, отдавая более 80% своих доходов банку на оплату кредита, пишет finanz.ru.

В зоне долгового бедствия, по данным международного рейтингового агенства Fitch, находятся 25% армии заемщиков, насчитывающей 39,5 млн человек (оценка ЦБ).

На октябрь 2019 года хотя бы один банковский займ имели 54% трудоспособного населения России. С 2015 года число людей с кредитом на сумму от 10 тысяч рублей увечилось на 6,6 миллиона человек.

Из десятков миллионов банковских клиентов лишь каждый пятый находится в режиме относительной свободы, когда долг «съедает» менее 30% дохода, цитирует выводы Fitch РБК.

Подавляющее большинство вынуждены отдавать банку каждый от 30% до 80% заработанного (в среднем каждый второй рубль). Каждый четвертый (9,9 млн человек) может оставит себе лишь 20% заработка, или меньше.

На 1 декабря общий долг населения перед банками достиг 17,425 триллиона рублей. За 6 лет неуклонного падения уровня жизни он увеличился на 7,5 триллиона рублей.

В развитых странах кредиты дешевые, а зарплаты высокие. В России же, по данным Росстата, лишь 11,9% населения имеют доход выше 60 тысяч рублей. Более половины - 55,2% - живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц, 37% получают меньше 19 тысяч рублей, а у каждого четвертого в месяц не набирается и 15 тысяч.

На начало 2019 года, по данным «Ромира», 10% населения находились в положении, близком к казарменному, когда все доходы уходят на еду и обязательные платежи, и даже покупка одежды становится проблемой для семейного бюджета.

43% могли позволить себе только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а бытовую технику, например, - уже нет.

Им банки предлагают потребительские кредиты по средней ставке 22% годовых, кредиты на покупку товаров - под 16%, необеспеченные кредиты до 30 тысяч рублей - под 30% (данные ЦБ). Для тех, кто отрезан от банковской системы, существует рынок микрозаймов под 350% годовых, запрещенный в большинстве цивилизованных стран мира.

Осенью ЦБ признал: уровень закредитованности, если измерять ее соотношением платежей и доходов, побил исторический рекорд: из 55 триллионов рублей ежегодных денежных доходов россияне отдают банкам 10,6%, или 5,8 триллиона рублей.

С 1 октября регулятор ввел надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН), по сути обязав банки учитывать, как глубоко в долговом болоте увяз клиент. Несмотря на это, темпы роста кредитования остаются двузначными (+18% год к году на ноябрь).

Впрочем, проблема не в скорости кредитного бума: в Казахстане, например, банки наращивают кредитование еще быстрее (+19% год к год), но реальные доходы граждан там за 12 месяцев выросли на 7,9% - больше, чем у россиян за последние 12 лет.

В такой ситуации возможность пользоваться кредитными продуктами - это «естественный процесс, который соответствуют текущим экономическим условиям и не является перегревом», говорит аналитик ЦМИ Сбербанка Кирилл Маврин.

В России же люди стали «вынужденными заемщиками», констатирует экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Чтобы доходы снова росли, нужен рост экономики, но надежд на это почти нет. У правительства другие приоритеты: вытягивание ресурсов в бюджет и накопление резервов под будущий кризис.

«В условиях внешней напряженности российские власти вряд ли выйдут из «защитного» режима, а без этого ускорение экономики невозможно», - говорит Мурашов.


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