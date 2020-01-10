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Белоруска в Китае: На улицах на меня постоянно оборачиваются, подходят познакомиться

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  • 10.01.2020, 19:53
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Белоруска в Китае: На улицах на меня постоянно оборачиваются, подходят познакомиться
Маргарита Викторович
Фото: личный архив

За три месяца Маргарита Викторович сумела освоиться в Китае и начала изучать китайский язык.

В сентябре 2019 года 24-летняя Маргарита Викторович уехала работать в Китай. Девушка рассказала intex-press.by, как готовилась к поездке, к чему было сложнее всего привыкнуть, чем ее удивила страна и местные:

- Я училась в Барановичах в школе №14. Потом поступила в БГУ на филологический факультет. После учебы попала преподавателем английского языка в одну из минских языковых школ. Из-за высокой нагрузки работа не нравилась.

Год назад я увидела во «ВКонтакте» объявление о том, что можно преподавать английский язык в Китае. Идея понравилась: новая страна, впечатления и возможности. Я поискала информацию на эту тему, нашла много положительных отзывов и решила, что хочу так же жить. Из-за отработки поездку пришлось отложить на год.

Около года я искала агентства, расспрашивала знакомых, которые учатся в Китае. И больше вдохновилась.

О подготовке к переезду

Документы в агентство я подавала не сразу. Чтобы удостовериться, что агентство надежное, я подписалась в Instagram на их менеджера. Она делилась информацией о трудоустройстве, публиковала отзывы соискателей. Это вызывало доверие.

Когда закончилась отработка, я обратилась в агентство. Можно уехать и самостоятельно, но, на мой взгляд, надежнее через агентства. Они помогают подыскать жилье и работу, подготовить документы и помочь с переездом. Если не знаешь китайского языка, очень трудно сделать все самой. А в Китае, как оказалось позже, по-английски говорят немногие.

Мне нашли работу – преподавателем дополнительного образования с зарплатой $1700 в месяц. Агенты говорили, что легче найти высокооплачиваемую работу светлокожим людям с большими глазами. Помимо внешности важен уровень владения английским языком. Например, носителям языка платят около $3–4 тысяч.

Подготовка документов заняла около месяца. Услуги агентства стоили примерно $700: 300 нужно внести сразу, остальное – с первой зарплаты.

Билет на самолет я покупала за свои деньги. Он стоил около $200.

Об отношении родителей

Когда рассказала о своих планах друзьям, они думали, что я шучу, и не верили, что уеду в Китай, пока я не показала им билет.

Родители отнеслись с опаской, переживали, что со мной что-то случится. Мама говорила, что мне пора замуж и рожать детей. Когда родные увидели билет на самолет, смирились и поняли, что поздно отговаривать.

Я переживала только за то, что не смогу найти друзей и буду чувствовать себя одиноко. Но понимала, что, пока не попробую – не узнаю.

О переезде

В аэропорту Пекина меня встретил представитель фирмы и посадил в поезд. Через пять часов я приехала в нужный город, там меня ждал таксист. Ехали мы почти полтора часа.

Когда покинули пределы города, я сильно испугалась. Не понимала, куда меня так долго везут. Чтобы как-то себя обезопасить, я попросила остановиться, сфотографировала местность, номер машины и отправила координаты агенту. Но волновалась я зря. Меня привезли в уютную двухкомнатную квартиру. А на следующий день я пошла на работу.

О работе

Я работаю в языковой школе, где английский изучают дети от 3 до 10 лет. Обучение для них стоит около $1,5 тысяч в год.

Преподают не только иностранцы, но и китайцы. Мы работаем пять дней в неделю – со среды по воскресенье. Понедельник и вторник у нас – выходной. В будние дни работаем с 8.30 до 18.30 и три часа на обед, по выходным – с 7.30 до 18.30, на обед два часа.

При этом уроки с детьми проходят только в четверг, субботу и воскресенье. В остальные дни мы готовимся к занятиям, можем заниматься своими делами: читать книги, смотреть сериалы, учиться.

Когда я приехала, посещала занятия других преподавателей, чтобы посмотреть, как они проводят уроки. Некоторые посещают уроки несколько месяцев, мне было достаточно два дня. Затем мне выдали план занятий и внесли в график.

Процесс работы сильно отличается от того, к которому я привыкла в Беларуси. Здесь нет тетрадей и парт, дети учат язык через игры, песни, мультики. Все проходит в расслабленной обстановке. В Китае, в отличие от Беларуси, работа учителя считается престижной, она хорошо оплачивается.

О городе и местных

Городской округ, в котором я живу, называется Хэцзэ. Он делится на два района и семь городов. Я живу в городе Шаньсянь, где проживает около 1,2 миллиона человек.

Город не туристический, но очень красивый. Вокруг большие чистые парки, много торговых центров и развлекательных мест. Я ожидала, что будет очень шумно. Но шумно только когда водители сигналят друг другу.

Несмотря на то, что на улицах ежедневно очень много людей, я чувствую себя комфортно. По ощущениям – будто я гуляю по Минску.

К иностранцам здесь относятся с интересом: на меня постоянно оборачиваются, подходят ко мне познакомиться. Чтобы быть похожими на светлокожих европейцев, китаянки делают себе операцию на веках и защищают тело от солнца. Считается, что те, у кого темная кожа, много работают под солнцем, а значит, они бедные.

Из неприятных моментов – китайцы не всегда ведут себя культурно. Например, я видела, как местные, сидя в банке, просто плевали на пол. Для меня это дико. Также местные считают, что, если у мужчины большой живот, значит, человек богатый. Поэтому китайцы с большими животами не стесняются прилюдно поднимать майку и гладить свой живот.

В семьях относятся по-разному к мальчику и девочке. Девочку заставляют работать, помогать по дому, а к мальчику родители относятся более лояльно. Но я не знаю, с чем это может быть связано.

Свободное время провожу с коллегами и приезжими ребятами. Кроме того, я скачала приложение и начала учить китайский язык. Обучение дается тяжело. Сложно разобраться с иероглифами и произношением. Оказалось, если произнести слово не с той интонацией, это уже искажает смысл и местные меня не понимают. Пока я выучила базовые слова, чтобы суметь купить нужные продукты.

О местной кухне и ценах

Местную кухню я не очень люблю. Все острое, а иногда еда настолько экзотическая, что непонятно, как на нее реагировать.

Раньше я думала, что знаю, что такое острая еда. Но когда попробовала местную кухню, поняла, как ошибалась. Китайцы добавляют в любые блюда огромные куски чеснока и перца – во рту все горит. Из популярных блюд среди местных – острые куриные лапки, полусырой картофель, овощи, похожие на лук, и сладкое мясо. Видела, что в меню есть и кошки, и собаки, и змеи. Но я ничего из этого не ела. Самое необычное, что я пробовала, – сладкое мясо. На вкус, как конфета. Мне не понравилось.

На мой взгляд, город, в котором я живу, не очень дорогой. Цены примерно такие же, как в Минске.

Я перемещаюсь по городу только на такси – это недорого (около 12 юаней ($1,5) примерно за два километра) и удобно. Продукты покупаю на несколько дней, беру в основном то, к чему привыкла: яйца, воду, овощи, сладости. За такую продуктовую корзину отдаю 40 юаней (около $5).

Квартиру мне предоставила школа, поэтому я не оплачиваю аренду, только коммунальные услуги. В месяц за электричество – около 100 юаней ($15), за воду – 30 юаней ($4,5).

О планах

Наверное, я пока пребываю в какой-то эйфории из-за того, что решилась и поехала на «край света». Через год у меня закончится контракт, но пока я не думала, чем буду заниматься потом. Одно решила точно – хочу продолжить путешествовать и узнавать мир.

Я уехала в Китай, чтобы сменить обстановку и понять, чего я хочу. Поэтому пока наслаждаюсь тем, что происходит вокруг.


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