закрыть
10 января 2020, пятница, 21:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Названы самые доступные страны для отдыха

2
  • 10.01.2020, 20:10
  • 2,298
Названы самые доступные страны для отдыха
Фото: Depositphotos

Проживание, питание и транспорт – за копейки.

Польша, Будапешт и Таиланд входят в список самых доступных направлений для бюджетного отдыха. Об этом рассказывают авторы американского туристического портала The Points Guy (перевод — segodnya.ua), проанализировавшие данные сервиса Budget your trip.

Так, проживание одного человека в Польше обходится в среднем в 14,5 евро за один день. На еду путешественник потратит не более 5,5 евро, а средняя стоимость транспортного обслуживания составляет порядка восьми евро.

Фото: europeanbestdestinations.com

"Люди, еда, потрясающая архитектура – благодаря этому Польша должна быть в списке мест для посещения", – отмечает издание.

Также недорого отдохнуть можно в венгерской столице – Будапеште. Средняя цена в отелях города находится на уровне 14 евро за ночь на одного, а на еду вполне хватит около шести евро в день.

Фото: Depositphotos

Специалисты рекомендуют в Будапеште отправиться на пешеходную экскурсию, а также взять бутылку недорогого венгерского вина, спуститься за городом к реке Дунай и понаблюдать за красивейшим закатом.

Третье место досталось Таиланду. Туристы могут провести день, прогуливаясь по местным островам, получить массаж по низкой цене, а еще познакомиться с тайской кухней. В среднем в день на еду здесь тратят около 5,5 евро, а ночь в отеле обойдется в 23 евро.

Чтобы составить список самых необременительных для кошелька направлений, специалисты сравнили среднюю стоимость размещения в популярных отелях, а также цены на еду и проезд в междугороднем транспорте в различных городах и странах мира.

Фото: Depositphotos

популярное за неделю

Мнение

Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип
Кремлевская бутылка
Кремлевская бутылка Виталий Портников