Пинчанка: Мне 74 года, и я хочу, чтобы Беларусь была независимой 7 10.01.2020, 20:32

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Людмила Алёхина

Людмилу Алехину оштрафовали за участие в пикете против «интеграции» с Россией.

20 декабря 2019 года в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина протестовать против «интеграции» Беларуси и России, пишет сайт media-polesye.by.

8 января прошли первые суды над участниками несанкционированной акции Николаем Михалевичем и Дмитрием Тарасюком, их оштрафовали на десять базовых величин (270 рублей).

9 января Татьяне Кебиковой присудили 5 базовых величин штрафа (135 рублей). Следующей судили Людмилу Алёхину.

Людмила Васильевна сейчас на пенсии, раньше работала в проектном институте и активно участвовала в общественной жизни своей организации и города, но со временем отошла от дел.

Участники пикета в зале суда

Суд над пинчанкой был назначен на 14.00. Алёхина очень волновалась, что дело затянется, и она не успеет посетить вечер памяти краеведа Алексея Дубровского, с которым она работала в проектном институте.

Из-за этого Людмила Васильевна даже просила перенести суд на другой день или рассматривать дело без её присутствия. Но пинчанку уверили, что рассмотрение её административного дела не затянется.

Действительно суд прошёл довольно быстро. Судья зачитал протокол административного правонарушения, в котором описывался пикет против «интеграции» на улице Ленина, и говорилось, что в нём участвовали две женщины, в том числе и Людмила Алёхина.

Людмила Васильевна не отрицала своего участия в пикете, но заявила, что её действия были законными:

- Ллюди вышли на это мероприятие в поддержку независимости Беларуси. Жаль, что в Пинске был очень немногочисленный пикет, люди боятся репрессий. По Конституции защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг гражданина, я посчитала, что это есть мой гражданский долг.

Я пенсионерка, уже вроде бы и пожила и отошла от участия в различных мероприятиях, – продолжила Людмила Алёхина, но события последних дней 2019 года не дали мне спокойно отсидеться:

- Я не хочу союза с Россией. Я не хочу, чтобы наши дети воевали в российской армии и участвовали в войнах в горячих точках по всему миру. Посмотрите, Россия постоянно воюет, и туда постоянно везут груз 200 (убитых солдат). Я не считаю, что сделала что-то противозаконное.

Далее судья заслушал показания свидетелей - милиционеров, просмотрел видео с места события и принял решение оштрафовать на четыре базовые величины (108 рублей).