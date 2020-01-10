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«На флоте у России серьезные проблемы»

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  • 10.01.2020, 20:46
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«На флоте у России серьезные проблемы»

Что скрывает военный визит Путина в Севастополь?

Президент России Путин 9 января посетил аннексированный Севастополь. Он пронаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», сообщило государственное агентство ТАСС.

На учениях были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов. Примечательно, что этот визит Владимира Путина не был анонсирован заранее, а сообщения на сайте Кремля об учениях в Севастополе появились уже постфактум.

Журналист из Севастополя Андрей Васильев высказал Крым.Реалии мнение, что нынешний визит Путина в город отличается от ряда предыдущих.

– Если традиционно он приезжает в Крым, чтобы обсудить вопросы создания гражданской инфраструктуры и интеграции полуострова в российскую экономическую, политическую, культурную среду, то на этот раз в центре внимания оказались вопросы, связанные с Черноморским флотом. Этот визит необходимо рассматривать в рамках той активности, которую российский лидер проявляет в последние дни – это связано с иранским кризисом. Во время праздников Путин неожиданно появился в Сирии, потом посетил Турцию, да и его появление в Севастополе было неожиданным, поскольку в городе его особо не ждали. Сейчас российский лидер играет одновременно на доске внутренней и доске внешней политики. Он «продает» гражданам России то, что на фоне иранского кризиса Россия входит в эти события как мировая сверхдержава с сильной армией и флотом, с гиперзвуковым оружием.

Андрей Васильев отмечает, что во время своих визитов в Крым российский президент не вникает в насущные проблемы местных жителей.

– Реализован проект с мостом через Керченский пролив, фактически завершается проект создания трассы «Таврида» – то есть, те проекты, которые призваны логистически, инфраструктурно прикрепить Крым к Российской Федерации. Что же касается того, что реализуют местные власти, что не контролируется из Москвы, то мы идем от провала к провалу. До сих пор не разобрались с важной для Севастополя проблемой очистных сооружений, множество нареканий вызывают дорожные работы, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство. Это не обсуждается на таких мероприятиях, поскольку для президента это слишком низкий уровень.

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности украинского Центра Разумкова Михаил Пашков рассуждает о политическом значении визита Путина в Севастополь.

– Крымская эйфория в обществе растворилась, сама по себе тема Крыма среди россиян не вызывает ни восторга, ни подбрасывания в воздух шляп, превращается в некую политическую рутину. С другой стороны, последний визит Путина на крейсере «Маршал Устинов» можно рассматривать как своеобразный ответ на недавнюю резолюцию Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма. К тому же совсем недавно Путин открыл железнодорожное движение по Керченскому мосту. В этом плане знаковая аккумуляция Черноморского и Северного флотов говорит о том, что Россия рассматривает Черноморский регион как зону привилегированных интересов. С третьей стороны, это силовое тестирование блока НАТО в регионе. Безусловно, реакция со стороны Киева необходима, чтобы показать, что ни Украина, ни мировое сообщество не смирились и не смирятся с аннексией Крыма.

Михаил Пашков полагает, что такими демонстративными акциями Кремль настаивает на своем праве принимать решения в мировой политике наравне с самыми мощными странами.

– Россия высказывает такие претензии постоянно, подтверждением этого как раз служат силовое тестирование блока НАТО и эти учения. Россия демонстрирует свою готовность со своими военными и геополитическими возможностями находиться в клубе ключевых игроков и распределять сферы влияния. Но насколько это создаст нужное впечатление и повлияет на Запад, большой вопрос. Тем более что в ближайшее время и в США, и в Европе предполагаются серьезные изменения, связанные в том числе с выборами. Поэтому в данном контексте Путин находит нишу, чтобы продемонстрировать волю и могущество России.

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр убежден, что Россия стремится контролировать все Черное море, несмотря на проблемы с флотом.

– К морю учения притянуты за уши: самолет стрелял ракетой над морем, а цель была далеко на берегу. Для красоты так сделали, чтобы начальство видело. Скорее, это были не учения, а демонстрация для царя. Черное море – самая стратегически важная акватория для российского флота: в Сочи находится путинская дача в Сочи, откуда он правит страной. Вообще, для России важно, чтобы ее силы могли выходить из Черного моря, а туда без ее разрешения никто бы не мог зайти. Она боролась за контроль над этим регионом столетиями, а сейчас ради этого и в Сирии, и в Крыму. Теперь мы показали, сколько кораблей и самолетов можем собрать и как можем контролировать море. При этом на флоте у России очень серьезные проблемы, и они нарастают, надводный флот уступает очень многим. Крейсер «Маршал Устинов» старый, еще советской постройки. С подводным флотом несколько лучше.


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